CHP Milletvekili Edirne'nin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Edirne'nin sorunlarını dile getirdi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Edirne'nin sorunlarını anlattı. Yazgan, Edirne'nin yanıbaşındaki Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının sadece kimlikleriyle Edirne'ye gelip alışveriş yapabildiğini ve Edirnelilerin ise vize sırası beklediğini belirtti. Ayrıca, Yazgan Edirne'deki eğitim sorunlarına, tarım ve çiftçilik sorunlarına ve kültürel zenginliklerin ihmaline de dikkat çekti.

05.06.2024 15:00
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda Edirne'nin sorunlarını dile getiren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Edirneliler bize soruyor, biz de iktidara soruyoruz; biz ne zaman bir Bulgar, bir Yunan ya da bir Romanyalı gibi kimliğimizle yurt dışına gidebileceğiz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Edirne'nin sorunlarını anlattı. Yazgan, "Yanıbaşımızdaki Yunanistan, Bulgaristan ve hatta Romanya vatandaşları sadece kimlikleriyle Edirne'ye geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, mutfak alışverişlerini bile burada yapıyorlar. Edirneliler de vize sırası bekliyor; bu ekonomik krizde gidilebilirse tabii. Edirneliler bize soruyor, biz de iktidara soruyoruz; biz ne zaman bir Bulgar, bir Yunan ya da bir Romanyalı gibi kimliğimizle yurt dışına gidebileceğiz" diye konuştu.

"Edirneliler Edirne'de duramıyor"

Yazgan, kentte Edirne doğumlu 504 bin kişi bulunduğunu ancak bunların 285 bininin Edirne'de yaşadığını belirterek, "Yani 219 bin kişi doğduğu bu ilde değil, başka bir ilde yaşıyor. Edirnelilerin neredeyse yarısı Edirne'de duramıyor. Bu, Edirne'yi görmezden gelen, istihdam yaratmayan, tarımı desteklemeyen, sanayiyi anlamayan bu iktidarın suçudur. Bu sene hızlı tren yatırımı dışında neredeyse hiçbir icraatınız yok, buna ayrılan bütçenin de yarısı Avrupa Birliği fonu, yani bizim projemiz değil" ifadelerini kullandı.

Yazgan şunları söyledi:

"Yıllardır Edirne merkezde yeni okul açılmıyor. Yeni kurulan ve yaklaşık nüfusu 10 bin olan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde ne bir ilkokul var ne de bir ortaokul. Edirne merkezde Plevne İlkokulu'nun mevcudu bine dayanmış, sınıf başına 32 öğrenci düşüyor. Bu mu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliniz sizin? Keşan'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan iki okuldan biri iki yıldır, diğeri ise bir yılı aşkın süredir yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Bu nedenle, diğer okullarda ikili eğitim yapılmak zorunda kalınıyor."

Ergene Nehri tepkisi

Çiftçilerin sorunlarına da değinen Yazgan, Edirne'nin Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "2023'te en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kenttir. Peki, çeltiğin sulaması nereden yapılıyor biliyor musunuz? Kirliliğiyle meşhur olan Ergene Nehri'nden yapılıyor. Edirne'nin önemi verilerle ortada. Peki, iktidar ne kadar önem veriyor? Edirne kırsal kalkınma destekleri verilen 42 il arasında yok. Buğday biçiliyor ama ortada halen alım fiyatı yok. TMO'nun depoları dolu ağzına kadar, buğdaylar taşıyor ama ithalattan vazgeçmişler mi? Bu da yok. Kısacası bu iktidar 'yok, yok, yok iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

Yazgan, Edirne'nin kültürel önemine ve zenginliğine de işaret ederek, "Edirne, sadece Kırkpınar ve Selimiye Camisi'nden ibaret bir şehir değildir. Yüzlerce tarihi eser harabe halde. Yılda 10 eser ihya edilse tamamlanması en az elli yıl sürer. Birkaç yılda bir yapılan tek tük restorasyonlarla lütfen göz boyamaya devam etmeyin. Bir göz boyama hikayesi daha; Uzunköprü Ergene Stadyumu yıkılalı üç yıl oldu, yerinde stat yok. Edirne 25 Kasım Stadyumu yıkılıyor, yerine stat projesi yok. Sizlere soruyorum; bu topçular toplarını sokakta mı oynasınlar" dedi.

Yazgan, Keşan- Enez yolundaki sorunlara da değinerek şunları söyledi:

"Keşan-Enez yolumuz yıllardır kanayan yara, özellikle yazın yoğun şekilde kullanılıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor. Türkiye'yi duble yollarla donattığını söyleyen iktidar, bu yolun ihalesini ancak yapabildi. Bu yol ne zaman bitecek? Edirnelilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği yolu ne zaman olacak? Edirnelilerin vergilerini bari bir kez olsun Edirne için düzgün harcayalım. Şu yolu da bitirin."

Kaynak: ANKA

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