CHP Milletvekili Gürer: Gübre fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerini yükseltiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gübre fiyatlarında yaşanan artış çiftçilerin üretim girdi maliyetlerinin ve üretilen ürün fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. Üretimin düştüğü, tüketimin arttığı yerde ithalata mecbur kalırsın. Bu da gübre fiyatlarının artmasına neden olur" dedi.
CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, gübre üretimi, tüketim ve ithalatla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Gürer, "2023 yılında toplam 7 milyon 30 bin 779 ton gübre tüketimi gerçekleşmiştir. 1981 yılından buyana bu kadar gübre tüketimi sadece 2020 yılında 7 milyon 143 bin 144 ton olarak gerçekleşmişti. Daha sonra 2021 yılında 6 milyon 480 bin 101 ton, 2022 yılında 5 milyon 902 bin 539 ton gübre tüketimi gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere kimyasal gübre tüketimi 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 128 bin 240 ton arttı" dedi.
Kimyasal gübre üretiminde bir önceki yıla oranla düşüş olduğunu belirten Gürer, "Kimyasal gübre üretimimiz 2019 yılında 4 milyon 661 bin 491 ton iken 2020'de 6 milyon 546 bin 895 ton, 2021'de 6 milyon 335 bin 104 ton, 2022'de 5 milyon 163 bin 508 ton ve 2023 yılında 4 milyon 450 bin 937 ton olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere son 5 yılın üretim rakamlarının altına bir üretim gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında kimyasal gübre üretimimiz bir önceki yıla göre 712 bin 571 ton düşmüştür" değerlendirmesini yaptı.
"GÜBRE İTHALATINA 2 MİLYAR 232 MİLYON DOLAR ÖDENDİ"
2023 yılında kimyasal gübre ithalatına 2 milyar 232 milyon ödendiğini belirten Gürer, "2020 yılında gübre ithalatına 1 milyar 112 milyon dolar ödendi. 2021 yılında 1 milyar 910 milyon dolar, 2022 yılında 2 milyar 700 milyon dolar ödendi" dedi.
Gübrede yerli üretimin artırılması gerektiğini belirten Gürer, sahte gübre sorunlarının yaşandığına dikkat çekerek şunları kaydetti:
"20-20-0 gübrenin 13 Mart 2023 tarihinde peşin bayi fiyatı 9 bin 600 TL iken Mart 2024 tarihinde bayi fiyatı 13 bin TL, 15-15-15 gübrenin fiyatı da Mart 2023'de 11 bin 300 TL iken Mart 2024'de 14 bin 250 TL, 15-15-15 Zn gübrenin bayi fiyatı da Mart 2023'de 12 bin iken Mart 2024'de 15 bin 150 TL, granül üre gübre de13 Mart 2023 yılında ton fiyatı 10 bin 100 TL iken halen bayide 14 bin TL ton fiyatında işlem görmektedir. Çiftçinin ihtiyacı olduğu dönemde artan gübre fiyatları ile üretim maliyeti artmaktadır. Ülkemizde gübre üretimi düşüp daha çok ithal gübre gelmesi döviz artışı ile de yüksek fiyatları görmektedir."
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