CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimleri Artırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimleri Artırılmalı

Geniş Video İzle

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlerin denetimlerinin sıklaştırılması ve yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı. Bakanlığın denetimlerini genişletmesi gerektiğini belirtti.

16.03.2025 09:53  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlerin denetimlerine ilişkin, "Siyasi iktidar, taklit ve tağşişle ilgili yaptığı doğru kontrol ve denetimlerini daha sıklaştırmalı. Ama bunun yaptırımını ağırlaştıracak düzenlemelere de gidilmeli. İşini iyi yapanlar desteklenmeli, toplumun sağlığıyla oynayanlar da teşhir edilerek ayrıştırılmalı. Bakanlık, bu konudaki denetimlerini genişletmeli" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı videolu açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen taklit ve tağşiş ürünlerinin daha sıkı ve geniş çaplı denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Taklit ve tağşiş ürünlerin açıklanmasıyla ilgili 2012'de alınan karar doğrultusunda her yıl belli aralıklarla duyurular yapılıyordu. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri düzenli ve sürekli açıklamaya başladı. Bu durum da şunu gösterdi ki, ülkemizde işini iyi yapan esnafın yanında taklit ve tağşiş ürünle de para kazanmaya çalışanlar var. Bunlar teşhir ediliyor.

"Taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele artırılmalı"

Ülkemizde 750 bin işletme, 8 bin denetim elemanıyla denetlenmek durumunda. Daha çok ihbara dayalı incelemelerle bu gerçekleşiyor. Belediyelerin bu konuda labaratuvarlarını kurarak bu sürece dahil edilmesi doğru olan. Yasal bir düzenleme yapılmalı. Taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele artırılmalı. Ancak taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yapılan denetimlere rağmen bunların da arkası kesilmiyor. İşini doğru yapan esnafla, hileli ürün üretenlerin arasındaki farkın da ortaya çıkmasına bu denetimler fayda sağlıyor.

"Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini bilebilmesi adına daha çok denetim yapılmalı"

Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini bilebilmesi adına daha çok denetim yapılmalı. Merdiven altı, kayıt dışı, kaçak üretimler de var. Ekonomik kriz, daha uygun fiyatlı ürün almak için vatandaşı arayışa sevk ediyor. Bu arayıştan faydalanan bazı sahtekarlar da taklit ve tağşiş yaparak bazı ürünleri piyasaya sunuyorlar.

Ekonomik anlamda vatandaşın zor elde ettiği gelirini kendi sağlığına faydası olmayan ürün için harcamaması gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan devletin denetimi.

Siyasi iktidar, taklit ve tağşişle ilgili yaptığı doğru kontrol ve denetimlerini daha sıklaştırmalı. Ama bunun da yaptırımını ağırlaştıracak düzenlemelere de gidilmeli. İşini iyi yapanlar desteklenmeli, toplumun sağlığıyla oynayanlar da teşhir edilerek ayrıştırılmalı. Bakanlık, bu konudaki denetimlerini genişletmeli."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Hukuk, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimleri Artırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “X“ hareketi yaptı Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
Yerli mi, yabancı mı TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi

09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
09:13 Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
08:17 Hamas’tan ABD’nin Yemen’i vurmasına ilk tepki Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
09:12 Gidecek mi kalacak mı Osimhen’den Barcelona ve transfer yanıtı Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
09:00 Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
08:51 Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 10:12:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimleri Artırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.