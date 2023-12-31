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CHP Milletvekili Gürer: Üretim Artmasına Rağmen Fiyatlar Katlandı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: Üretim Artmasına Rağmen Fiyatlar Katlandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılında üretim artışına rağmen pazar ve marketlerde fiyatların katladığını ve ithalatın devam ettiğini belirtti. Gürer, tarım sorunlarının çözümünün yok sayılarak üretilemeyeceğini vurgulayarak, TÜİK verilerine göre rekor bitkisel üretim olduğu açıklanmasına rağmen ithalatın arttığını söyledi. Ayrıca, tüketicinin aldığı ürünlerin fiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 100 oranında arttığını ifade etti.

31.12.2023 - 12:21,
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılında üretim artışına rağmen pazar ve marketlerde fiyatların katladığını ve ithalatın devam ettiğini belirterek, "Tarım sorunları yok gösterilerek çözüm üretilemez. TÜİK verilerine göre rekor bitkisel üretim olduğu açıklanmasına karşın ithalat artmıştır. Tüketicinin aldığı ürünlerin fiyatları, rafta bir yıl öncesine göre yüzde 100 oranında artış göstermiştir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılında tarımda yaşanan sorunları değerlendirdi. Gürer, şunları kaydetti:

"Tarım stratejik bir alandır. Milli güvenlik kadar önemlidir. Tarım sorunları yok gösterilerek çözüm üretilemez. TÜİK verilerine göre rekor bitkisel üretim olduğu açıklanmasına karşın ithalat artmıştır. Son tüketici aldığı ürün fiyatlar rafta bir yıl öncesine göre yüzde 100 oranında bir yılda artış göstermiştir. Özellikle buğday, mısır, şekerpancarı, pirinç, limon, narenciye üreticileri girdi maliyetlerine göre bekledikleri gelire erişmemişlerdir. AKP iktidarı ithal ürün ile sorunları aşmaya çalışmasına karşın ithal üründe rafta fiyatların düşürmemiş artırmıştır. TMO hasat öncesinde buğday ithal ederek siloları doldurması, yerli üretici ise ürününü TMO'ya teslim etmekte sorun yaşanmasına yol açmıştır. Randevu sistemi ve ödemede yaşanan sorunlara karşın çiftçi, ürününü tüccara göre daha iyi bir taban fiyat veren TMO vermek istemesine rağmen borçlarından dolayı ürünü tüccara vermek zorunda kalmıştır. Üretilen ürün yarısı tüccar, yarısı TMO almıştır."

"SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÜRETİCİYE YARAMADI"

2023 yılında bitkisel üretimde 137 milyon tonla rekor kırıldığının da ifade edildiğine dikkat çeken Gürer, ithalatın arttığını belirterek, şunları söyledi:

"TÜİK verilerine göre üretim soyada yüzde 11,3, ayçiçeğinde yüzde 13,8, karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 11,6, elmada yüzde 4,5, zeytinde yüzde 48,9, fındıkta yüzde 15, Antep fıstığında yüzde 26,4 azaldı.

Çavdar üretimi yüzde 11,7 oranında artarak 305 bin ton, yulaf üretimi yüzde 12,3 oranında artarak 410 bin ton oldu. Buna rağmen dahilinde işleme rejimi (DİR) kapsamında hububat ithalatı hız kesmedi.600 bin ton pirinç üretimimiz varken ilk on ayda 515 bin ton pirinç ithal edildi. Ayçiçek ham yağında da benzer durum var. Ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz. İthalat çoğunlukla sofrada ürünlerde gerçekleşmesi ayrıca bir risk."

2024 BEREKETLİ GEÇSİN

CHP'li Gürer, "Tarım alanında da üreticilerin ürünlerinden para kazandığı, tüketicinin ucuza ürün alabildiği, tarım alanlarımızın arttığı, çiftçi sayımız artmasını, bol kazançlı ve bereketli bir yıl diliyorum. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık mutluluk ve esenlikler temenni ediyorum" dedi.

CHP Milletvekili Gürer: Üretim Artmasına Rağmen Fiyatlar Katlandı
Kaynak: ANKA
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