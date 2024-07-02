CHP Milletvekili Gürsel Erol, Eti Krom Fabrikası'ndaki grevdeki maden işçilerine destek verdi

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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Eti Krom Fabrikası'nda haklarını alamadıkları gerekçesiyle greve başlayan 300 maden işçisine destek verdi. Erol, "Canları pahasına verdiği ekmek mücadelesi asla göz ardı edilmemelidir. İşçilerimizin taleplerine yanıt verilmelidir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da Eti Krom Fabrikası'nda çalışan 300 maden işçisinin haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları greve ilişkin açıklama yaptı. Süreci yakından takip ettiğini belirten Erol, "Canları pahasına verdiği ekmek mücadelesi asla göz ardı edilmemelidir. Emekçi kardeşlerimizin talepleri tarafların katılımıyla dinlenmeli, sorun ve sıkıntı neyse derhal giderilmelidir. Günümüz enflasyon şartları da dikkate alınarak işçilerimizin taleplerine yanıt verilmelidir" dedi.