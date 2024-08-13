CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'den Türk çiftçisine destek çağrısı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'den Türk çiftçisine destek çağrısı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AKP'nin tarım politikalarının Türk tarımını ve çiftçisini bitirme noktasına getirdiğini belirterek, Türk çiftçisinin temsilcisi olan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı göreve çağırdı.

13.08.2024 16:11
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(ANKARA) -CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "AKP'nin 22 yıllık tarım politikası hem Türk tarımını hem de Türk çiftçisini bitirme noktasına getirdi. Türkiye'nin her bölgesinde Türk çiftçisi isyanda. Ancak, Türk çiftçisinin temsilcisi olan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ortada yok.  Sayın Şemsi Bayraktar'ı oturduğu koltuğun hakkını vermeye, Türk çiftçisine sahip çıkmaya ve üreticinin örgütlü gücünü ortaya koymaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen çiftçinin yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. "AKP'nin 22 yıllık tarım politikası hem Türk tarımını hem de Türk çiftçisini bitirme noktasına getirdi" diyen Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Çitçinin üretim maliyetleri ekonomik krizle katlandı. Tohumu, gübresi, mazotu, ilacı derken; çiftçinin sattığı mahsul, maliyetini karşılayamaz oldu. Üreticinin tüm taleplerine rağmen iktidar, alım fiyatlarını ısrarla dipte tutuyor. Bu manzara artık devam edemez noktaya gelmiş, çiftçilerimiz ayağa kalkmaya başlamıştır. Gaziantep'te Antep fıstığı üreticisi traktörlerle yollara döküldü. Kaliteli Antep fıstığı büyükşehirlerdeki marketlerde 800-1.000 TL arasında satılırken, fıstık üreticisine 90-100 TL fiyat verildi. Domatesi elinde kalan İzmir ve Bursa çiftçisi ayakta. Ürettiklerini satamayınca domateslerini yollara döktüler. Konya'da patates üreticileri kotalar nedeniyle mağdur. Seydişehir'de eyleme geçtiler. Malatya'da kayısı taban fiyatı bir türlü belirlenmedi. Kayısı bundan dolayı düşük fiyatlardan satılıyor. Üreticiler, TMO önünde eylem yaptılar ve 'Bizi tefeci zihniyetli insanların elinde oyuncak ettiler' dediler. Trabzon ve Rize'de ürünü para etmeyen çay üreticisi aylardır bağırıyor, hakkını arıyor. Yılların ÇAYKUR'u alım yapmıyor. Çiftçi yaş çayı özel sektöre 12 TL'den öldü fiyatına satmak zorunda kalıyor. İç Anadolu çiftçisi buğdayını arpasını öldü fiyatına satmak zorunda kaldı. En az 15 TL taban fiyat beklerken 9 TL'ye mahküm edildi. O da TMO'ya satabilirse. Ürününü devlete satamayan çiftçi buğdayı özel sektöre 6-7 TL'den vermek zorunda bırakıldı.

" Bayraktar'ı oturduğu koltuğun hakkını vermeye çağırıyoruz"

CHP'li milletvekillerinin çiftçinin verdiği mücadelenin yanında olacağını vurgulayan Öztürkmen, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Türkiye'nin her bölgesinde Türk çiftçisi isyanda. Ancak, Türk çiftçisinin temsilcisi olan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ortada yok! Sahip olduğu koltuğu çiftçilere borçlu olan Sayın Bayraktar'ı ne yazık ki çiftçilerimizin verdiği mücadelenin içinde ve başında göremiyoruz. Dostlar alışverişte görsün kabilinde verilen demeçler dışında bir faaliyetleri bulunmuyor. Çiftçiler yollarda, Sayın Bayraktar nerede? Bizler, CHP milletvekilleri olarak illerimizde çiftçi mücadelesinin yanındayız. Verdikleri mücadelenin içinde ve başında olmaya devam edeceğiz. Ancak, Türk çiftçisinin örgütlü gücü olmak durumunda olan TZOB'un bu pasifliği kabul edilemez. Sayın Şemsi Bayraktar'ı oturduğu koltuğun hakkını vermeye, Türk çiftçisine sahip çıkmaya ve üreticinin örgütlü gücünü ortaya koymaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'den Türk çiftçisine destek çağrısı - Son Dakika

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