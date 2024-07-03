CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Kızılay'ın yüzde 1000 katkı payı talebini mevzuata aykırı buldu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Kızılay'ın yüzde 1000 katkı payı talebini mevzuata aykırı buldu

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Kızılay'ın sağlık hizmeti karşılığında yüzde 1000 katkı payı talep etmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, konuyu Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sordu. Pala, Kızılay'ın hastanelerinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri karşılığı olarak yüzde 1000 katkı payı alındığını itiraf ettiğini belirtti ve bu durumu suç olarak nitelendirdi. Pala, Kızılay'ın bu uygulamalarıyla güven kaybettiğini ve vatandaşların aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

03.07.2024 17:00
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Kızılay'ın sağlık hizmeti karşılığında yüzde 1000 katkı payı talep etmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, konuyu Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sordu.

Pala yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Genel Sekreteri Murat Ellialtı'nın, Kızılay'a ait hastanelerde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri karşılığı olarak Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen ücretlerin, mevzuata aykırı olarak yüzde 1.000 katının alındığını itiraf ettiğini" belirtti. Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle soru öneresi verdiğini aktaran Pala, "Kızılay sağlık kuruluşlarına bakılan hasta sayısı ve bu hastalar için SGK'nın yaptığı ödemeler başta olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değerlerinden beş kat fazla alınan katkı payının (yüzde 1.000), Bakanlık müfettişleri tarafından bulgu olarak tespit edilip edilmediğini" sorduğunu kaydetti.

Durumun suç olduğunu belirten Pala, şöyle devam etti:

"Türkiye Kızılay Derneği'nin internet sitesinde 'Sağlık Hizmetleri' bölümü altında 'Kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Türk Kızılay, Konya ve Kayseri'deki hastaneleri, İstanbul'daki 1 hastane ve 2 tıp merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanları ile vatandaşlarımıza uygun ücretlerle modern sağlık hizmeti sunar' yazıyor. Kızılay'ın sağlık hizmeti karşılığında yüzde 1.000 katkı payı talep etmesi hem mevzuata hem de Kızılay'ın kuruluş amacına aykırıdır. Türkiye Kızılay Derneği, kural ihlalinin ötesinde suç işlemiş, her iki Bakanlık da bu suçun işlendiği sürece, bu durumu ortaya çıkarmayarak, seyirci kalmış görünüyor.

Ortada hem bir suç hem de bir güven sorunu var, Kızılay depremde çadır satması ve hastalardan çok yüksek katkı payı alması gibi uygulamalarla maalesef güven kaybediyor, Kızılay'ın ne kadar zamandır hastalardan yasal üst sınırın 5 katı kadar ücret aldığını açıklaması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlar aydınlatılmalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Kızılay'ın yüzde 1000 katkı payı talebini mevzuata aykırı buldu - Son Dakika

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