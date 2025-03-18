CHP Milletvekili Kış'tan İmamoğlu'nun Diploma İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösteren CHP Milletvekili Gülcan Kış,"Hukuksuzluğun geldiği son nokta. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirerek siyasi mühendislik yapanlar, bir kez daha hukuk sistemini ayaklar altına aldı. Seçimle yenemediklerini yargıyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermesine, sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Kış, "Hukuksuzluğun geldiği son nokta. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirerek siyasi mühendislik yapanlar, bir kez daha hukuk sistemini ayaklar altına aldı. Seçimle yenemediklerini yargıyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Daha vahimi, TBMM Genel Kurulu'nda bu hukuksuzluğu alkışlayan AKP milletvekilleri. Adaletle, demokrasiyle zerre ilgileri olmadığını bir kez daha kanıtladılar. Bu kumpaslar nafile. Halkın iradesini gasp ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.