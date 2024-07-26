CHP Milletvekili Suiçmez, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi için çağrıda bulundu

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(TBMM)- CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AKP'nin vergi kanun teklifinin ardından sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini TBMM Genel Kurulu'na getirmeyi planladığını belirterek "Kısırlaştırma, aşılamalar, bilinçlendirme kampanyaları ve hayvan barınaklarının iyileştirilmesi gibi yöntemlerle hem hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamak mümkündür. Bu bağlamda toplumsal vicdanımızı ve değerlerimizi yansıtan hayvan haklarını gerçek anlamda koruyan bir yasa düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu vesileyle halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, sesini yükseltmeye davet ediyorum" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Fındık ve fındık mamulleri sektöründeki alım fiyatı düşüklüğünü eleştiren Suiçmez, "Biz diyoruz ki fındık üreticisi darda kalmasın. Fındıkta patron değil, yerli üreticisi kazansın, fındık üretici emeğinin hakkını alsın. Fındık fiyatını rekolteye göre değil, maliyet kadar izine göre belirleyin...Eğer fındık taban fiyatı en az olarak belirttiğimiz miktarın altında olursa Karadenizlinin buna cevabı bu sefer çok sert olacaktır" dedi.

Meclis'in 1 Ağustos'a kadar çalışma kararı aldığını belirten Suiçmez, "1 Temmuz'da kapanması gereken Meclis AKP'nin art arsa anayasaya, teamüllere, hukuka aykırı bir şekilde düzenlediği kanun tekliflerinin hızlıca kanunlaştırılması için ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Bu esnada milletimizin Meclis'e girmesi yasaklanıyor. AKP kulislerinden gelen bilgiye göre AKP'de şu an görüşülmekte olan Vergi Kanunu'ndan sonra Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Genel Kurul'a getirecektir" dedi.

Suiçmez konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yasama olarak görevimiz milletimizin sorunlarına yasa yaparak çözmek ancak nitelikli bir yasa yaparak ve milleti birbirine düşüren değil bir araya getiren yasaları yaparak bu sorunu çözmektir. Ancak şu an halkımız açlıkla mücadele ederken, emeklilerimiz açlık sınırının altında emekli maaşı alırken, eğitimde, basın özgürlüğünde, dünya sıralamasında en alt sıralardayken tipik bir AKP gündem saptırması sonucunda hayvan koruma kanununu, hayvanları katlettirme kanununa çeviren bu katliam yasasını görüşmek üzere en yakın zamanda toplanacağız.

Sokaklardaki hayvanlar ülkemizin dokusunun, kültürünün bir parçasıdır. Onları korumak, yaşam alanlarını güvence altına almak ve halk sağlığı açısından gerekli tedbirleri almak elbette çok önemlidir. Ancak bu önlemleri almak hayvanları katletme olmamalıdır. Bu nedenle görüşülecek olan yasa teklifi yerine sokak hayvanlarının korunması ve kontrol altına alınması için daha sürdürülebilir, bilimsel temellere dayanan çözümler geliştirmemiz gerekmektedir.

"Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya sesini yükseltmeye davet ediyorum"

Kısırlaştırma, aşılamalar, bilinçlendirme kampanyaları ve hayvan barınaklarının iyileştirilmesi gibi yöntemlerle hem hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamak mümkündür. Bu bağlamda toplumsal vicdanımızı ve değerlerimizi yansıtan hayvan haklarını gerçek anlamda koruyan bir yasa düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu vesileyle halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, sesini yükseltmeye davet ediyorum."