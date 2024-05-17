CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım işçilerinin sorunlarını Meclis\'e taşıdı

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili ve Ömer Fethi Gürer tarım işçilerinin sorunlarının çözümü için Meclis'e araştırma önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekerek, sorunların çözüm yollarının belirlenmesi için TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

Gürer, önergesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Farklı mevsimlerde, ülkemizin çeşitli illerinde farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesiyle, bu ürünlerin üretim sürecinde yer alan mevsimlik tarım işçileri önemli bir rol oynamaktadır. Bu işçiler, genellikle ekim, sulama, yetiştirme ve hasat gibi tarımsal üretimin farklı evrelerinde çalışarak tarımsal üretimin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlarlar. Ekim döneminde tohumları eken, sulama sistemlerini işleten veya bitkileri yetiştiren bu işçiler, hasat zamanı geldiğinde ürünleri toplarlar ve işlenmeye hazır hale getirirler. Bu bağlamda, mevsimlik tarım işçileri, tarım sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin, düşük ücret, iş sağlığı ve güvenliği, konaklama ve barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım zorluğu ve çocuk işçilik gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti. Gürer, Ayrıca mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konuları ciddi bir endişe kaynağıdır. Çalışma koşulları ve barınma şartları mevsimlik tarım işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen önemli faktörlerdir. Genellikle yetersiz barınma koşullarında yaşamak zorunda kalan işçiler, hijyenik olmayan ortamlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca, işverenlerin sağladığı çalışma alanlarında güvenliğin yetersiz olması, kazaların ve yaralanmaların daha sık meydana gelmesine neden olmaktadır" dedi.

Sağlık hizmetlerine erişimdeki zorlukların, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sorunlarının göz ardı edilmesine ve tedavi edilmemesine neden olabildiğini ifade eden Gürer, tarım işçilerinin çocuklarının eğitime ulaşmada da zorluk çektiğini kaydetti.

Tarım işçilerinin çocuklarının da çalışmak zorunda kaldığına işaret eden Gürer, şunları söyledi:

"Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, genellikle ailelerinin tarım işlerine yardımcı olmak için erken yaşlarda çalışmaya başlarlar. Bu çocuklar, çoğu zaman ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmakta, kimyasal maddelerle temas etmekte veya ağır makinelerle çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra, uzun çalışma saatleri ve yetersiz barınma koşulları da çocukların sağlığı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuk işçiliği sorunu, acil çözüm gerektiren bir insan hakları ihlalidir."