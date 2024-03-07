CHP Milletvekili Tezcan, İncirliova pazarında esnaf ve vatandaşları dinledi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İncirliova pazarında esnaf ve vatandaşları dinledi. Tezcan, "Vatandaş, ekmeğe de muhtaç olmuş. İnşallah vatandaş, kendini ekmeğe muhtaç edenlerden de zamanı gelince hesabını sorar" dedi.
CHP Aydın Milletvekili Tezcan, Aydın'da İncirliova pazarını ziyaret etti. Tezcan, pazarcıların ve vatandaşın sorunlarını dinledi.
"MAAŞ DA SENİN OLSUN, PAHALILIK DA"
85 yaşındaki bir kadın, "Bu kadar da olmaz. Biz iki kişiyiz. İşte şu kadar maaş veriyoruz. Maaş da senin olsun, pahalılık da senin olsun. Yetiyor mu? İki kişiyiz bak, bir karı kocayız. Çoluk çocuk geliyor. Sen çoluk çocuğuna bir şeyler ikram etmeyecek misin? Sonumuzu hayır etsin oğlum. Emeklilerin parasını ayarlayamadılar. Ben 85 yaşındayım. Neler geldi gitti" dedi.
Tezcan, ekmek fırını önünde satış yapan fırıncıyla da sohbet etti. Fırıncı, ekmeğin fiyatını 8 liradan 7 liraya düşürmesine rağmen satışların azaldığını söyledi. Tezcan da "Vatandaş, ekmeğe de muhtaç olmuş. İnşallah ekmeğe muhtaç olan vatandaş, kendini ekmeğe muhtaç edenlerden de zamanı gelince hesabını sorar" diye konuştu.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "31 Mart seçimlerinde hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, 'kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan o kabul edilemez durumların bedelini sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz, takıma katkı sağlayacak ve hızlı bir şekilde adapte olacak bir hocayı takımın başına getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Gaziantep FK'nın bu sezon alt sıralardan kurtulup yeni sezonun planlamasını yapmak istediğini ve Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
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Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları şöleni, 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Yarışmaya 6 farklı kategoride 15 ekip katılacak ve şampiyonlar jüri tarafından belirlenecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm vatandaşları şölene davet etti.
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