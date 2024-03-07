CHP Milletvekili Tezcan, İncirliova pazarında esnaf ve vatandaşları dinledi

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İncirliova pazarında esnaf ve vatandaşları dinledi. Tezcan, "Vatandaş, ekmeğe de muhtaç olmuş. İnşallah vatandaş, kendini ekmeğe muhtaç edenlerden de zamanı gelince hesabını sorar" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Tezcan, Aydın'da İncirliova pazarını ziyaret etti. Tezcan, pazarcıların ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

"MAAŞ DA SENİN OLSUN, PAHALILIK DA"

85 yaşındaki bir kadın, "Bu kadar da olmaz. Biz iki kişiyiz. İşte şu kadar maaş veriyoruz. Maaş da senin olsun, pahalılık da senin olsun. Yetiyor mu? İki kişiyiz bak, bir karı kocayız. Çoluk çocuk geliyor. Sen çoluk çocuğuna bir şeyler ikram etmeyecek misin? Sonumuzu hayır etsin oğlum. Emeklilerin parasını ayarlayamadılar. Ben 85 yaşındayım. Neler geldi gitti" dedi.

Tezcan, ekmek fırını önünde satış yapan fırıncıyla da sohbet etti. Fırıncı, ekmeğin fiyatını 8 liradan 7 liraya düşürmesine rağmen satışların azaldığını söyledi. Tezcan da "Vatandaş, ekmeğe de muhtaç olmuş. İnşallah ekmeğe muhtaç olan vatandaş, kendini ekmeğe muhtaç edenlerden de zamanı gelince hesabını sorar" diye konuştu.