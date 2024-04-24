CHP Milletvekili Türker Ateş, Ücretsiz Doğalgaz Uygulamasının Uzatılmasını İstedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Türker Ateş, Ücretsiz Doğalgaz Uygulamasının Uzatılmasını İstedi

CHP Milletvekili Türker Ateş, Ücretsiz Doğalgaz Uygulamasının Uzatılmasını İstedi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, mayıs ayında sona erecek konutlardaki ücretsiz 25 m3 doğalgaz uygulamasının en az 1 yıl daha uzatılmasını talep etti. Ateş, iktidarın seçim yatırımı olarak başlattığı uygulamanın devlete maliyetinin katlanılabilir seviyelerde olduğunu belirtti ve vatandaşların ekonomik krizde biraz olsun rahatlamaları için uygulamanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

24.04.2024 10:53
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, mayıs ayında sona erecek konutlardaki ücretsiz 25 m3 doğalgaz uygulamasının uzatılması çağrısı yaptı. Ateş, "Uygulama en az 1 yıl uzatılmalı. Tasarrufu kamu harcamalarını kısma gerekçesiyle yoksulun doğalgaz faturasından yapmayın. İktidar önümüzdeki dört yıl seçim yok diye bu uygulamayı sonlandırmamalı. Vatandaşa yansıtılacak 150 lira ek fatura bedeli devleti krizden kurtarmaz" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, konutlara verilen ücretsiz 25 m3 doğalgaz uygulamasını iktidarın seçim yatırımı olarak hayata geçirdiğini hatırlattı. Uygulamanın mayıs ayında sona ereceğini hatırlatan Ateş, iktidara ücretsiz doğalgaz uygulamasının bir yıl daha uzatılmasını istedi. Ateş, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"İktidar 2023 yılı genel seçimleri öncesi, 'yerli gaz çıkarılmasına başlandı' müjdesiyle bu uygulamayı başlattı. Yerli doğalgaz üretimi beklenen seviyeye çıkarılamadı ancak uygulama vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes aldırdı. Geçen yıl eylül ayında soru önergemize yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğalgaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Uygulama biterken başka bir önergemize birkaç gün önce verilen yeni yanıtta, maliyetin 5,1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Ücretsiz doğalgazın devlete maliyeti katlanılabilir seviyelerde. Devlet için küçük olan bu maliyet, ekonomik krizde bunalan vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahatlamalarına yol açıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak uygulama uzatılmalı. Seçim yok diye ücretsiz doğalgaz uygulamasını sonlandırmayın. İktidar kendi yarattığı krizin faturasını vatandaşın sırtına yıkmamalı"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Türker Ateş, Ücretsiz Doğalgaz Uygulamasının Uzatılmasını İstedi - Son Dakika

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