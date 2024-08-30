CHP Milletvekili Veli Ağbaba, mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını istedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mektup göndererek, deprem bölgesindeki esnaf ve işverene destek amacıyla uygulanan ve yarın sona erecek olan 'mücbir sebep hali'nin uzatılması çağrısı yaptı. Ağbaba, mücbir sebep hali süresinin uzatılmamasının esnafı olumsuz etkileyeceğini belirterek, bölgeye ikinci bir deprem yaşatıldığını ifade etti.

30.08.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mektup göndererek, deprem bölgesindeki esnaf ve işverene destek amacıyla uygulanan ve yarın sona erecek "mücbir sebep hali"nin uzatılması çağrısı yaptı. Ağbaba "Mücbir sebep halinin uzatılmaması, esnafın tabutuna çivi çakmak anlamına gelir. Bölgeye 2. depremi AKP yaşatıyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 31 Ağustosta sona erecek "mücbir sebep hali" ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mektup gönderdi. Deprem bölgesindeki esnaf ve işverenin dezavantajlarını telafi etmeyi amaçlayan mücbir sebep hali uygulamasının uzatılmasını talep eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yok olmuş kentlerde vergi tarh etmek, ardından tahsilat yapmak gibi maliye tarihinde görülmemiş bir uygulamaya gitmek, depremin açtığı derin yaraların AKP hükümeti tarafından halen tam olarak anlaşılmadığını göstermektedir.

Özellikle Malatya gibi, depremde büyük yıkıma uğrayan illerde ticari faaliyetler ciddi şekilde gerilemişken, hem yıkılan işyerleri, hem de şehir dışına göç eden nüfustan dolayı ticaret hacmi küçülmüşken, işyerlerini yasal yükümlülüklerini dahi ödeyemeyecek hale getirmişken, deprem bölgesi için özel SGK ve vergi teşvikleri beklenirken mücbir sebep süresinin bitirilmesi bölgeye ikinci deprem yaşatacaktır.

2011 Van depreminin ardından 5 yıl süren mücbir sebebin 11 ili etkileyen, 6 Şubat depremlerinin ardından 1,5 yılda sona erdirilmesi bölgenin iktidar eliyle cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Depremden birinci derecede etkilenen, yıkıma uğrayan şehirlerde ticari hayatın 'normalleşme'si sağlanmadan, bir tane bile işyeri teslim edilmeden, depremin derin izleri hayatın her alanında kendini göstermeye devam ederken, kendi memleketim Malatya başta olmak üzere, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için kayıtsız şartsız 'mücbir sebep süresinin uzatılmasını' talep ediyoruz.

Kendileri de depremzede olan iş çevreleri ve esnaflar ile başta muhasebe ve mali müşavirler olmak üzere süreçten etkilenecek meslek mensupları göz önüne alınarak, on binlerce yeni mağdur yaratılmaması için 31 Ağustos 2024 tarihi mutlaka uzatılmalıdır."

Ağbaba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada da "6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra deprem bölgelerinde esnafa ve işverenlere destek amacıyla uygulanan mücbir sebep hali kapsamındaki vergi, sigorta ödemelerinde yapılan ötelemeler 31 Ağustos itibariyle sona erecek. Ancak özellikle Malatya gibi büyük yıkıma uğrayan birçok ilimizde ticari hayat hala normale dönmüş değil. Mücbir sebep halinin uzatılmaması, esnafın tabutuna çivi çakmak anlamına gelir. Bölgeye 2. depremi AKP yaşatıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya, Ekonomi, Deprem, Maliye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba, mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:03:38. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Veli Ağbaba, mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement