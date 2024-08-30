CHP Milletvekili Veli Ağbaba, mücbir sebep hali süresinin uzatılmasını istedi

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(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mektup göndererek, deprem bölgesindeki esnaf ve işverene destek amacıyla uygulanan ve yarın sona erecek "mücbir sebep hali"nin uzatılması çağrısı yaptı. Ağbaba "Mücbir sebep halinin uzatılmaması, esnafın tabutuna çivi çakmak anlamına gelir. Bölgeye 2. depremi AKP yaşatıyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 31 Ağustosta sona erecek "mücbir sebep hali" ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mektup gönderdi. Deprem bölgesindeki esnaf ve işverenin dezavantajlarını telafi etmeyi amaçlayan mücbir sebep hali uygulamasının uzatılmasını talep eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yok olmuş kentlerde vergi tarh etmek, ardından tahsilat yapmak gibi maliye tarihinde görülmemiş bir uygulamaya gitmek, depremin açtığı derin yaraların AKP hükümeti tarafından halen tam olarak anlaşılmadığını göstermektedir.

Özellikle Malatya gibi, depremde büyük yıkıma uğrayan illerde ticari faaliyetler ciddi şekilde gerilemişken, hem yıkılan işyerleri, hem de şehir dışına göç eden nüfustan dolayı ticaret hacmi küçülmüşken, işyerlerini yasal yükümlülüklerini dahi ödeyemeyecek hale getirmişken, deprem bölgesi için özel SGK ve vergi teşvikleri beklenirken mücbir sebep süresinin bitirilmesi bölgeye ikinci deprem yaşatacaktır.

2011 Van depreminin ardından 5 yıl süren mücbir sebebin 11 ili etkileyen, 6 Şubat depremlerinin ardından 1,5 yılda sona erdirilmesi bölgenin iktidar eliyle cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Depremden birinci derecede etkilenen, yıkıma uğrayan şehirlerde ticari hayatın 'normalleşme'si sağlanmadan, bir tane bile işyeri teslim edilmeden, depremin derin izleri hayatın her alanında kendini göstermeye devam ederken, kendi memleketim Malatya başta olmak üzere, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için kayıtsız şartsız 'mücbir sebep süresinin uzatılmasını' talep ediyoruz.

Kendileri de depremzede olan iş çevreleri ve esnaflar ile başta muhasebe ve mali müşavirler olmak üzere süreçten etkilenecek meslek mensupları göz önüne alınarak, on binlerce yeni mağdur yaratılmaması için 31 Ağustos 2024 tarihi mutlaka uzatılmalıdır."

Ağbaba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada da "6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra deprem bölgelerinde esnafa ve işverenlere destek amacıyla uygulanan mücbir sebep hali kapsamındaki vergi, sigorta ödemelerinde yapılan ötelemeler 31 Ağustos itibariyle sona erecek. Ancak özellikle Malatya gibi büyük yıkıma uğrayan birçok ilimizde ticari hayat hala normale dönmüş değil. Mücbir sebep halinin uzatılmaması, esnafın tabutuna çivi çakmak anlamına gelir. Bölgeye 2. depremi AKP yaşatıyor" dedi.