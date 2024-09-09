CHP, Eğitimdeki Sorunları Gündeme Getirdi - Son Dakika
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CHP, Eğitimdeki Sorunları Gündeme Getirdi

CHP, Eğitimdeki Sorunları Gündeme Getirdi

CHP milletvekilleri ve parti meclisi üyesi, eğitim sisteminin siyasallaştırıldığını ve eksikliklerin olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

09.09.2024 15:46
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CHP milletvekilleri Hikmet Yalım Halıcı ve Gizem Özcan ile Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Parti genel merkezindeki toplantıda konuşan Isparta Milletvekili Halıcı, 22 yıllık AK Parti iktidarlarında eğitim sisteminin bilerek ve isteyerek siyasallaştırıldığını ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirildiğini savundu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıdığını iddia eden Halıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası, bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin zamanı, emeği, parası AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden, bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadesi ve Bakanlığın istatistiklerine göre 48 bin 700 öğretmen ihtiyacının bulunduğunu aktaran Halıcı, "Bakan'ın açıklamasını doğru kabul etsek dahi bu yıl yapılacak olan 20 bin atama ile bu açığın kapatılamayacağı ortadadır. Bu açıklamaya dayalı olarak bu yıl en az 50 bin öğretmen ataması yapılmadığı takdirde öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler ise öğrencisiz kalacaktır." dedi.

"Eksik ders saatleriyle eğitimi sürdürmeye çalışan çok sayıda okul bulunmakta"

Muğla Milletvekili Özcan, AK Parti iktidarları döneminde imam hatip okullarının sayısının plansız ve programsız bir şekilde artırıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında 450 olan imam hatip lisesi sayısı 1714'e, 71 bin olan öğrenci sayısı ise 476 bin 739'a yükselmiştir. Okul sayısı yüzde 280, öğrenci sayısı ise yüzde 570 oranında artmıştır. '4+4+4' eğitim modelinin uygulanmasıyla hiçbir okul türüne ait ortaokul kademesi yokken, imam hatip ortaokulları yeniden açılmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1099 okul açılmış ve bu okullara 94 bin 467 öğrencinin kaydı yapılmıştır. 2023 yılına geldiğimiz zamansa okul sayısı 3 bin 432'ye öğrenci sayısı ise 695 bin 499'a yükselmiştir."

Deprem bölgesinde yıkılan okulların yerine yenilerinin hala yapılamadığını ve çok sayıda okulda birleştirilmiş okul uygulamasına devam edildiğini öne süren Özcan, "Deprem bölgesinin dışındaki illerde de çeşitli nedenlerle okul binası kullanılamaz hale gelen ve bu nedenle başka okullarla aynı binada, eksik ders saatleriyle eğitimi sürdürmeye çalışan çok sayıda okul bulunmaktadır. AKP iktidarı okulların fiziki koşullarını iyileştirmek bir yana, yeterli sayıda okul yapmayı bile başaramamıştır." diye konuştu.

Eğitime ilişkin harcamalar

Parti Meclisi Üyesi Erdoğan ise eğitime dair harcamalarda, aile bütçesini yakan fiyat artışlarının olduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonunun (Birleşik Kamu-İş) yaptığı 'Okula Başlama Maliyetleri Araştırması'na göre, 2023 yılına kıyasla 2024 yılında okula başlama maliyetleri, okul öncesi düzeyde yüzde 98,9, ilkokul düzeyinde yüzde 84,25, ortaokul düzeyinde yüzde 91,91, lise düzeyinde ise yüzde 80,46 oranında artmıştır. Tüm kademelerde ortalama artış yüzde 88,8 olmuştur. Asgari ücretle hayatını devam ettiren bir aile, ilkokula başlayan çocuğu için bir aylık maaşından fazlasını, en düşük maaş alan memur ise maaşının yarısını okul masrafı olarak harcamak zorunda kalmaktadır."

Kaynak: AA

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