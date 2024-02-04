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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Anlattı - Son Dakika
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Anlattı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Anlattı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Aras, bir restoranda gerçekleşen toplantıda belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığını belirtti. Aras, özellikle eğitimdeki sorunlara odaklanacaklarını ve üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözecek projeleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Muğla'ya bir kent kimliği kazandıracaklarını ve ilçeleri büyükşehirle entegre edeceklerini söyledi. Toplantıya CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve belediye başkan adayları da katıldı.

04.02.2024 18:45
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CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere projeleri hakkında bilgi verdi.

Menteşe ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen toplantıda, Aras, belediyeciliğin sadece yol, su, elektrikten ibaret olmadığına dikkati çekti.

Belediyeciliğin aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanı da kapsadığını anlatan Aras, kente hizmet için göreve talip olduklarını kaydetti.

En büyük problemin eğitimde olduğuna işaret eden Aras, "Eğitime çok büyük önem vereceğiz. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununu birinci öncelikte tutacağız. Onların ulaşım imkanlarını rahatlatmayı sağlayacak projelerimiz de olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz." dedi.

Aras, Muğla'ya bir kent kimliği kazandıracaklarını, bütün ilçelerle büyükşehri entegre edeceklerini dile getirdi.

Programa, CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Projelerini Anlattı - Son Dakika
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