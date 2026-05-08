CHP'li Özcan Bayraklı'da Esnaf ve Yurttaşları Dinledi

(İZMİR) - CHP'nin 4 Mayıs'ta başlattığı saha çalışmaları kapsamında İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelen CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, ekonomik sıkıntıları dinledi. Esnaf, artan maliyetler ve düşen alım gücünden yakınırken, Bayraklı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi.

CHP İzmir İl Sekreteri Duygu Kumaş Reel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Minur Demir ve Belediye Başkanı İrfan Önal'ın da yer aldığı ziyaretlerde Özcan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

ESNAFIN ŞİKAYETİ ORTAK: AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yün satışı yaptığını belirten bir esnaf, "İşlerimiz pek iyi değil ama idare ediyoruz. Döndürmeye çalışıyoruz. Fiyatlarla, buradaki insanların alım gücüyle ilgili. Ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

CHP'li Özcan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek, "Hep birlikte ülke gibiyiz. Ayakta durmaya çalışıyoruz ama ayakta duracağız. Daha çok birbirimizle dayanışarak" ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf da yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatarak, "23 yıldır buradayım. Kafa kafaya gidiyor. Bir yere bir şey koyduğum yok. Ancak ay sonu geldiği zaman kafa kafaya gidiyor, biraz da borçlu kalıyoruz. Eskiden öyle değildi, işler çok iyiydi ama yok şu anda gerçekten. Dördüncü ayda biz burada yatıyoruz. Bizim sezonun üçüncü ayda başlar, sekizinci aya kadar duramayız. O kadar iş olur. Ama şimdi yok insanların alım gücü yok. Alım gücü olmadığı için ister istemez… Geliyor bir makine bugün 30 bin lira. 30 bin lira para. Nasıl alacak bir insan? Bir düğün bugün 2 milyon, 2,5 milyon. Nasıl yapacak?" diye konuştu.

Aynı esnaf, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Ben hiç CHP'ye oy vermiyorum ama bu sefer vereceğim. Niye vereceğim? Çünkü ben iki sefer o belediyeye gittim, iki sefer işimi o kadar güzel hallettiler ki… Güler yüz, tebessüm… Bu da başkanımızın büyük bir etkisi oldu herhalde. O kadar memnun kaldım ki. Çözülmeyecek bir işi 'hemen çözeriz, sıkıntı yok' diyorlar. Böyleymiş" dedi.