CHP'li Özcan Bayraklı'da Esnaf ve Yurttaşları Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Özcan Bayraklı'da Esnaf ve Yurttaşları Dinledi

08.05.2026 21:28  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde esnaf ile bir araya gelerek ekonomik sıkıntılarını dinledi. Esnaf, artan maliyetler ve düşen alım gücü ile mücadele ettiklerini ifade etti.

(İZMİR) - CHP'nin 4 Mayıs'ta başlattığı saha çalışmaları kapsamında İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelen CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, ekonomik sıkıntıları dinledi. Esnaf, artan maliyetler ve düşen alım gücünden yakınırken, Bayraklı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde saha çalışması yaptı.

CHP İzmir İl Sekreteri Duygu Kumaş Reel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Minur Demir ve Belediye Başkanı İrfan Önal'ın da yer aldığı ziyaretlerde Özcan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

ESNAFIN ŞİKAYETİ ORTAK: AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yün satışı yaptığını belirten bir esnaf, "İşlerimiz pek iyi değil ama idare ediyoruz. Döndürmeye çalışıyoruz. Fiyatlarla, buradaki insanların alım gücüyle ilgili. Ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

CHP'li Özcan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek, "Hep birlikte ülke gibiyiz. Ayakta durmaya çalışıyoruz ama ayakta duracağız. Daha çok birbirimizle dayanışarak" ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf da yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatarak, "23 yıldır buradayım. Kafa kafaya gidiyor. Bir yere bir şey koyduğum yok. Ancak ay sonu geldiği zaman kafa kafaya gidiyor, biraz da borçlu kalıyoruz. Eskiden öyle değildi, işler çok iyiydi ama yok şu anda gerçekten. Dördüncü ayda biz burada yatıyoruz. Bizim sezonun üçüncü ayda başlar, sekizinci aya kadar duramayız. O kadar iş olur. Ama şimdi yok insanların alım gücü yok. Alım gücü olmadığı için ister istemez… Geliyor bir makine bugün 30 bin lira. 30 bin lira para. Nasıl alacak bir insan? Bir düğün bugün 2 milyon, 2,5 milyon. Nasıl yapacak?" diye konuştu.

Aynı esnaf, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Ben hiç CHP'ye oy vermiyorum ama bu sefer vereceğim. Niye vereceğim? Çünkü ben iki sefer o belediyeye gittim, iki sefer işimi o kadar güzel hallettiler ki… Güler yüz, tebessüm… Bu da başkanımızın büyük bir etkisi oldu herhalde. O kadar memnun kaldım ki. Çözülmeyecek bir işi 'hemen çözeriz, sıkıntı yok' diyorlar. Böyleymiş" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özcan Bayraklı'da Esnaf ve Yurttaşları Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Kübra’yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler Kübra'yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 22:17:23. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Özcan Bayraklı'da Esnaf ve Yurttaşları Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.