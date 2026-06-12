CHP'li Kurmaylar: İl ve İlçe Kongreler Yapılabilir Ama Kurultay Yapılamaz

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da yine ihraç kararı çıktı. İki belediye başkanının disipline sevk edildiği toplantıda, kurultay takvimi için bir komisyon kurulmasına karar verildi. MYK üyelerinden oluşacak komisyonun bir takvim belirleyeceğini belirten CHP'li kurmaylar, "Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultayımızı yapamayız ama kararın kesinleşmesini beklerken il ve ilçe kongreleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren MYK sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda bazı il başkanlarının sert tutumları da gündeme geldi. Daha önce de gündeme gelen il başkanları ve belediye başkanları toplantısı için planlama yapılması gerektiğinin belirtildiği toplantıda, bazı MYK üyeleri kendi alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İÇİN HUKUKÇU GÖRÜŞÜ ALINACAK

Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın disipline sevk edilmesinin ardından boşalan Grup Başkanvekilikleri de toplantıda gündeme geldi. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun "Hukukçularla bu konuyu değerlendireceğim" dediğini belirten kurmaylar, nihayi kararın Kılıçdaroğlu tarafından verileceğini, toplantıda herhangi bir ismin zikredilmediğini belirtti.

MYK'DA SİLİVRİ GÖREVLENDİRMESİ

MYK toplantısında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun bugün sabah saatlerinde 16 kişi ile birlikte gözaltına alınması da değerlendirildi. Konuyu yakından takip edeceklerini belirten kurmaylar, aynı zamanda hukukçu olan Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın görevlendirildiğini belirtti. Toplantının ardından İstanbul'a hareket eden Uyar, Vatan Emniyet'e giderek Balcıoğlu ile görüşecek. Öte yandan Uyar'ın operasyonun ardından Balcıoğlu'nun ailesiyle görüşerek Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği öğrenildi.

KURULTAY İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Parti Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir" bilgisini paylaşmıştı.

Komisyonun MYK üyelerinden oluşacağını belirten kurmaylar, olağanüstü kurultaya ilişkin "Mahkeme kararı kesinleştikten sonra her şey gündeme gelebilir" değerlendirmesini yaptı. Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağını, İstanbul il başkanlığı için yapılan kurultayın mahkeme tarafından tanınmamasının buna örnek olduğunu söyleyen kurmaylar, benzer bir örnekle karşılaşmak istemediklerini belirtti.

Kurultay için bir takvim oluşturmaya çalıştıklarını anlatan kurmaylar, "Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultayımızı yapamayız ama kararın kesinleşmesini beklerken il ve ilçe kongreleri yapmayı planlıyoruz. Eğer engel kalkarsa olağanüstü kurultaya gideriz ya da olağan kurultay takvimini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.