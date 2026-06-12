CHP'li Kurmaylar: İl ve İlçe Kongreler Yapılabilir Ama Kurultay Yapılamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kurmaylar: İl ve İlçe Kongreler Yapılabilir Ama Kurultay Yapılamaz

12.06.2026 19:46  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP MYK toplantısında Serkan Tuncer ve Tanju Özcan disipline sevk edilirken, kurultay takvimi için komisyon kurulmasına karar verildi. Ayrıca Silivri Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması değerlendirildi.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da yine ihraç kararı çıktı. İki belediye başkanının disipline sevk edildiği toplantıda, kurultay takvimi için bir komisyon kurulmasına karar verildi. MYK üyelerinden oluşacak komisyonun bir takvim belirleyeceğini belirten CHP'li kurmaylar, "Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultayımızı yapamayız ama kararın kesinleşmesini beklerken il ve ilçe kongreleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren MYK sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda bazı il başkanlarının sert tutumları da gündeme geldi. Daha önce de gündeme gelen il başkanları ve belediye başkanları toplantısı için planlama yapılması gerektiğinin belirtildiği toplantıda, bazı MYK üyeleri kendi alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İÇİN HUKUKÇU GÖRÜŞÜ ALINACAK

Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın disipline sevk edilmesinin ardından boşalan Grup Başkanvekilikleri de toplantıda gündeme geldi. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun "Hukukçularla bu konuyu değerlendireceğim" dediğini belirten kurmaylar, nihayi kararın Kılıçdaroğlu tarafından verileceğini, toplantıda herhangi bir ismin zikredilmediğini belirtti.

MYK'DA SİLİVRİ GÖREVLENDİRMESİ

MYK toplantısında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun bugün sabah saatlerinde 16 kişi ile birlikte gözaltına alınması da değerlendirildi. Konuyu yakından takip edeceklerini belirten kurmaylar, aynı zamanda hukukçu olan Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın görevlendirildiğini belirtti. Toplantının ardından İstanbul'a hareket eden Uyar, Vatan Emniyet'e giderek Balcıoğlu ile görüşecek. Öte yandan Uyar'ın operasyonun ardından Balcıoğlu'nun ailesiyle görüşerek Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği öğrenildi.

KURULTAY İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Parti Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir" bilgisini paylaşmıştı.

Komisyonun MYK üyelerinden oluşacağını belirten kurmaylar, olağanüstü kurultaya ilişkin "Mahkeme kararı kesinleştikten sonra her şey gündeme gelebilir" değerlendirmesini yaptı. Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağını, İstanbul il başkanlığı için yapılan kurultayın mahkeme tarafından tanınmamasının buna örnek olduğunu söyleyen kurmaylar, benzer bir örnekle karşılaşmak istemediklerini belirtti.

Kurultay için bir takvim oluşturmaya çalıştıklarını anlatan kurmaylar, "Mahkeme kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultayımızı yapamayız ama kararın kesinleşmesini beklerken il ve ilçe kongreleri yapmayı planlıyoruz. Eğer engel kalkarsa olağanüstü kurultaya gideriz ya da olağan kurultay takvimini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Tanju Özcan, 3. Sayfa, Politika, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kurmaylar: İl ve İlçe Kongreler Yapılabilir Ama Kurultay Yapılamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:18
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:49
Kars’ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kars'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:23:22. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Kurmaylar: İl ve İlçe Kongreler Yapılabilir Ama Kurultay Yapılamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.