CHP MYK Toplantısı Gündemi - Son Dakika
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CHP MYK Toplantısı Gündemi

18.06.2026 12:37
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CHP, kurultay imzalarını ve ihraçları MYK toplantısında ele alacak. Özel, esnaf ziyareti yapacak.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK'sını topladı. Toplantıda CHP delegeleri tarafından genel merkeze teslim edilen imzalar ve genel merkez tarafından 10 gün içerisinde adım atılmazsa yol haritasının ne olacağı ele alınacak. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimince yapılan ihraçların, görevden alma ve disipline sevk işlemlerinin de ele alınması bekleniyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda A takımıyla bir araya geldi. Özel, saat 11.15'te başlayan toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Kılıçdaroğlu'nun MYK'sının tedbirli disipline sevk kararının ardından grup başkanvekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün CHP Genel Merkezi'nde yapılan MYK'da CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinden alınan Asu Kaya da toplantıya katıldı. "Görevimizin başındayız" mesajı veren Kaya, "Kadınlar için mücadeleye devam ediyoruz. Çocuklar aç, kadınlar katlediliyor, kadınlar yaşama tutunmaya çalışıyor. Bizim mücadelemiz Türkiye'nin dört bir yanında, Anadolu'da, Trakya'da hız kesmeden devam edecek. Yarın Memleketim Osmaniye'de kadınlarla birlikte olacağım" diye konuştu.

Toplantıda CHP delegeleri tarafından genel merkeze teslim edilen kurultay imzaları ve genel merkez tarafından 10 gün içerisinde adım atılmazsa yol haritasının ne olacağı ele alınacak. Öte yandan ihraçlar, görevden almalar, disipline sevk edilmeler de toplantının gündeminde olacak.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre toplantıya ilişkin saat 14.00'te TBMM'de açıklama yapacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise toplantının ardından saat 14.00'te Ulus'ta esnaf ziyareti yaparak, Ankaralı vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

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