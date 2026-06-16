CHP MYK Toplantısında İhraçlar Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP MYK Toplantısında İhraçlar Gündemde

16.06.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Ankara ve İzmir İl Başkanlarının ihracını ele alacak.

Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Ankara ve İzmir İl Başkanlarının ihracının gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın saat 14.00'te toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündeminde son ekonomi ve hukuk başta olmak üzere yeni kurulların oluşturulması ve ilk iki toplantıdaki gibi bazı ihraç dosyalarının ele alınması yer alıyor.

Alınan bilgilere göre Aliağa Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ihracı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerinin yarınki toplantıda ele alınması bekleniyor. İhraçların ele alınması durumunda Ankara ve İzmir için yeni görevlendirmelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

CHP MYK'da yaşanan hukuki ve siyasi krizlerden sorumlu tutulan isimler hakkında disipline sevk ve ihraç süreçlerinin devam edeceği ifade ediliyor.

CHP'de son Parti Meclisi toplantısında MYK'ya verilen yetki kapsamında olağan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar sürerken, parti kaynakları olağan kurultay takviminin başlatılmasının ardından sürecin beş ila altı ay arasında süreceğini belirtiyor.

Öte yandan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen ve Olağanüstü Kurultay talebiyle noter aracılığıyla toplanan 900'e yakın imzanın yarın CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, olağanüstü kurultay talebiyle gelecek imzalar konusunda işlem yapılamayacağını, tedbir kararı bulunduğu için kurultay yapmaya yetkileri bulunmadığını ileri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP MYK Toplantısında İhraçlar Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
17:12
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
17:05
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak
ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 20:40:03. #7.13#
SON DAKİKA: CHP MYK Toplantısında İhraçlar Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.