CHP Niğde Milletvekili Gürer: İktidara yürüyoruz

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Birlik ve beraberlik içerisinde CHP, iktidara yürüyor. Bu kurultayı da o iktidar yürüyüşünün bir kısmi arası olarak kabul ediyorum" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle Kurultay'ın hayırlı olmasını diliyorum. Olağanüstü bir Kurultay, olağanüstü şartlarda oluyor. Çünkü yaklaşık bir 20 gün içinde, kurultay gerçekleştirme durumu doğdu. CHP'nin kurultayları her zaman heyecanlı olmuştur, adaylı olmuştur. Bu seçimde de görülen o ki birden çok arkadaşımız aday. Hepsine başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize ve geleceğe dönük projeler kapsamında yararlı bir kurultay olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidara yürüyor. Bu kurultayı da o iktidar yürüyüşünün bir kısmi arası olarak kabul ediyorum. Sürecin yararlı olmasını temenni ediyorum."

Gürer, tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Kurultay mesajına ilişkin şunları söyledi:

"Bir kere hiçbiri, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu için değil, diğer belediye başkanlarımız için, diğer tutuklularımız için yapılan uygulamayı kabullenmek mümkün değil. Onlar halkın oylarıyla seçilmiş. Bir yıl öncesinde halk, onlara güven duyarak, üst düzeyde oy vermiş ve bu yolla da belediyeleri yönetmesini onlardan talep etmiştir. Onlar bugün cezaevinde değil, halka hizmet için görevlerinin başında olması gerekir. Kısa sürede hukukun adil biçimde gerçekleşerek, görevlerine döneceklerine inanıyorum. İstanbul'a da Türkiye'ye de geleceğimizi güzel kılmak adına, yapılması gereken ayrıştırma ve ötekileştirme değil; bir an önce hak, hukuk, adalet kavramıyla sonuç alınmasını içtenlikle temenni ediyorum. Ben de hepsini ziyaret ettim. Onlar orada olmayı hak etmiyorlar.

"Sokağa çıkan gençleri, cezaevine koymak Türkiye'ye yapılmış bir iyilik değildir"

Hepsinin görevlerinin başında olması gerektiğine inanıyorum. Daha yapacakları var. Kreşleriyle, kent lokantalarıyla, toplumun beklentisi olan kentsel dönüşümlerle, parklarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, Türkiye'yi güzelleştirmek adına belediyelerimiz görev alıyor. CHP, belediyeciliği, Türkiye'ye öğreten partidir. Vedat Dalokay'lar, Ali Dinçer'ler, Ahmet İsvan'lar, bunların yarattığı sinerjiyle Türkiye, farklılaşarak belediyeciliği görmüştür. Kayseri'de bir Niyazi Bahçecioğlu vardı. Onun gibi farklı illerde CHP sayesinde kentler, kent kimliğine ermiştir. Yine CHP'li belediyelerin bu anlamda önemli işlevleri olduğunu düşünüyorum. Bir an önce serbest bırakılmalarını canı gönülden temenni ediyorum. Özellikle o gençlerimizin, 18, 19, 20 yaşında, ilk kez kendi hakkını arayan, bu bağlamda sokağa çıkan gençleri toplayarak, cezaevine koymak Türkiye'ye yapılmış bir iyilik değildir. O gençler, yetişme tarzları bakımından istekli, gelecekte ülkesinin sorunlarını çözmeye talip gençlerdir. Bir an önce gençlerimizin de özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum."