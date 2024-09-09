CHP\'nin 101. Yılı Kayseri\'de Kutlandı

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Kayseri'de CHP İl Başkanlığı tarafından partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Keskin, "CHP aslında 101 yıl önce kurulmadı. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan bir hareketin sadece vücut bulmuş haline geldi. Bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda belirleyici olan ve ülkenin üniter yapısının güvence kapısı olan, Misak-ı Milli sınırlarını çizen bir partidir." ifadelerini kullandı.