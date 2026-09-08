CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez'e afişler asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez'e afişler asıldı

CHP\'nin 103\'üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez\'e afişler asıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, 9 Eylül'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez binasına, Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişler ve bayraklar astı. Program, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak, Kılıçdaroğlu önderliğinde toplantı ve resepsiyonla devam edecek.

(ANKARA) - CHP'nin 9 Eylül'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezinde hazırlıklar sürüyor. Genel Merkez binasına, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadelerinin yer aldığı afişler ve 103'üncü yıl vurgusunun yapıldığı bayraklar asıldı.

CHP, 9 Eylül'de kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine, partinin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir afiş asıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ifadesinin yanı sıra "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" mesajı yer aldı. Binanın giriş kapısı da afişlerle donatılırken, asansörlere de kuruluş yıl dönümüne ilişkin mavi renkli görseller giydirildi. Öte yandan yarın düzenlenecek etkinlik için Genel Merkez'in bahçesinde sahne hazırlıkları da başladı.

CHP'NİN 103'ÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMI

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek program, Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerle başlayacak. Program kapsamında saat 09.15'te Anıtkabir Aslanlı Yol girişinde buluşulacak. Saat 10.00'da çelenk sunulmasının ardından, saat 10.15'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Saat 10.30'da ise 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri ziyaret edilerek çelenk sunulacak.

Saat 15.00'te Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları genel başkanlarının katılımıyla "Geçmişin ve Geleceğin Tespiti" başlıklı geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de Bellek Müzesi'nde "103 Gencimizle 103 Yıllık Miras" buluşması yapılacak. Saat 19.00'da 9 Eylül Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon kapsamında iki belgesel gösterimi ile ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.

Programda saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 dakika sürecek gösterinin ardından saat 21.30'da Pyro Show gösterisi yapılacak ve program sona erecek. Öte yandan 19.30-21.30 saatleri arasında 9 Eylül temalı ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Etkinlik, 9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez'e afişler asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:43:50. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez'e afişler asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement