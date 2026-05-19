CHP Gençlik Kolları'ndan Anıtkabir'e büyük yürüyüş

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları'nın çağrısıyla binlerce genç, "Atamızın huzuruna yürüyoruz" sloganıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü. "Gençlik Değiştirecek" yazılı pankartla yapılan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve binlerce yurttaş katıldı. Yürüyüşte konuşan CHP Gençlik Kollerı Genel Başkanı Cem Aydın, "Bizim milleti 'bedava şenlik var' diye arabalara doldurup kendi gölgemizle övünecek lümpenliğe karnımız tok. Milletimizle kol kola geleceğimizi geri alacağız" dedi.

CHP Gençlik Kolları'nın "Atamızın huzuruna yürüyoruz" sloganıyla çağrı yaptığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü binlerce gencin katılımıyla gerçekleşti. Güvenpark'tan başlayan yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansu Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu Başkanları, milletvekillleri, CHP Ankara İl yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.

Güvenpark'ta buluşan yurttaşlar, sloganlar eşliğinde buradan Gençlik Caddesi'ne yürüdü. Gençlik Caddesi'nde toplanan binlerce kişiye CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın konuşma yaptı.

19 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama olmadığını milletin kaderinin değiştiren bir iradeyi hatırlama günü olduğunu söyleyen Kılıç, "Bu ülkede genç olmak kolay değil. Hayal kurmak zor. Yaşamak pahalı. Gelecek belirsiz. Bir yanda işsizlik, bir yanda barınma krizi, bir yanda borç yükü, bir yanda adaletsizlik. Gençlere 'bekleyin' diyenler var. 'Sabredin' diyenler var. Gençleri görmezden gelen iktidar var. Ama biz biliyoruz, gençler sabretmeye değil, yaşamaya geldi bu ülkeye" dedi.

KILIÇ: "GENÇ KİRACI YASASINI ÇIKARACAĞIZ"

CHP iktidarında düzenin değişeceğini belirten Kılıç, CHP'nin gençler için vaatlerini de şöyle açıkladı:

"Gençler için kira destek fonu kuracağız. Hiçbir genç kira yükü altında ezilmeyecek. Genç Kiracı Yasası'nı çıkaracağız. Ev sahiplerinin insafına bırakılan bir gençlik olmayacak! Cumhuriyet yurtlarını hızla tamamlayacağız. Kalabalık, güvensiz, yetersiz yurtlar tarihe karışacak. Sosyal konut projelerinde öncelik gençlerin olacak. Bu ülkenin geleceği sokakta bırakılmayacak! ve sadece barınma değil! Genç İstihdam Garanti Programı'nı hayata geçireceğiz. Her genç, en geç birkaç ay içinde ya işte olacak, ya stajda olacak, ya eğitimde olacak. Hiçbir genç işsizlik ve güvencesizlik karşısında yalnız bırakılmayacak. Gençlerin sırtındaki yükü de kaldıracağız. KYK kredilerini geri ödemesiz bursa dönüştüreceğiz. Genel Sağlık Sigortası borçlarını sileceğiz. Çünkü biz biliyoruz, gençlik borçla değil, umutla başlar. Eğitimde eşitliği sağlayacak, devlet okullarını güçlendireceğiz. Gençler sadece sınav kazanan değil, hayat kuran bireyler olacak."

AYDIN, AK PARTİ'NİN GENÇLİK BULUŞMASINI ELEŞTİRDİ

Kılıç'ın ardından konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yoksulları, emeği için direnenleri görmezden gelerek yaşanmayacağını belirterek, "Bizim milleti 'bedava şenlik var' diye arabalara doldurup kendi gölgemizle övünecek lümpenliğe karnımız tok. Bizim yalan, iftira ve şantajla meşgul olacak vaktimiz yok. Bu vatanın evlatları olarak bizim vazgeçemeyeceğimiz bir vazifemiz var. Memleketimiz zor durumdadır. İktidar sahipleri şahsi menfaatlerinden başka şey düşünemez haldedir" dedi.

Tutuklu belediye başkanlarına selam gönderen Aydın, "12 metrekare hücresinde saraylara meydan okuyan 'gençliğimiz var' diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bizimledir. Türkiye İttifakı'nı kuran Atatürk'ün makamında demokrasinin mücadelesine öncülük eden Genel Başkanımız Özgür Özel bizimledir. Bugün atılan o ilk adımın ruhuyla ülkemizde yep yeni tertemiz bir sayfa açma kararlılığını içimizde taşıyoruz. Memleketimizin dört bir yanında her bir köşesinde köy köy, şehir şehir çalışacağız. Vazifemizin gereğini yapacağız. Sandığa sarılacağız, demokrasiye sarılacağız. Milletimizle kol kola gençlerimizle geleceğimizi geri alacağız. Bir yolu kapatırlarsa diğer yolu hep birlikte açacağız. ve Cumhuriyeti bir avuç hazırlıktan hep birlikte kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, kortej tekrar Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

"GÜN, ÇELENGİ GENÇLERE TESLİM ETMENİN GÜNÜDÜR"

CHP Genel Başkanı Özel, kortejin Anıtkabir'e ulaşmasının ardından partisinin çelengini Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Kılıç ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın'a teslim etti. Partisinin Gençlik Kolları'nın çağrısıyla bugün Ankara'da gençlerin "sel olup Anıtkabir'e aktığını" söyleyen Özel, "Biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla birlikte onlara eşlik ettik Anıtkabir'e kadar. Gün, çelengi gençlere teslim etmenin günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelengini Atamıza sunmak üzere Gençlik Kolları Genel Başkanımıza ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza teslim ediyoruz. Onların yolu açık olsun. Cumhuriyet onlara emanettir. Gençleri seviyoruz. Buradan Türkiye'deki tüm gençlere Cumhuriyet Halk Partisi olarak sevgilerimizi, saygılarımızı ve onlara duyduğumuz güveni iletiyoruz. İyi ki varlar. Cumhuriyet onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak" dedi.