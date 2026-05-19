CHP'nin 19 Mayıs Gençlik Korteji... Özgür Özel: "Cumhuriyeti, Gerçek Sahipleri Gençlere Emanet Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Cumhuriyeti, bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Gençlere güveniyoruz, onlarla birlikte yürüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Anıtkabir'e gençlerle yürüyen Özel, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın otobüs üzerinden yaptığı konuşmalara değinen Özel, "109 tanesi 19 Mart'tan sonra, 105 tanesi yerel seçimde olmak üzere 260'ın üzerinde, o otobüsün üstünden ben konuştum. Gençler, partililer dinledi. Bu kez ben dinledim ve burada olmanın ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu, bizi yalnız bırakmayan gençlerin ne kadar önemli bir görev yaptıklarını bir kez daha burada hep birlikte idrak ettik" diye konuştu.

"GENÇLER ATA'YA VEFALARINI GÖSTERİYORLAR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri, siyasi ve liderlik vasıflarına dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti genelkurmay başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuydu. Ama dönüp de 'Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, benden sonraki genel başkanlara emanettir' demedi. O, Cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti. O yüzden bugün mesela bu muazzam kalabalığı ya da Anıtkabir'deki gençlerin Anıtkabir'e koşmasını, 81 ilde gençlerin atalarına sarılmalarını ya da zamanında Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca çabaya, onca söylemlere rağmen anketlerde kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin yüzde 90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın, gençler Ata'ya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler, Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı."

"BEN, EKREM BAŞKAN, MANSUR BAŞKAN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik yapılan "genç lider" nitelendirmesini reddederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz, onlarla birlikte yürüyoruz."