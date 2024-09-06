CHP Tüzük Değişiklikleri Üzerine Kurultay Toplantısı

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HABER: DUYGU NİL ÖZER/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Daha demokratik ve daha işlevsel bir tüzük olacak. Daha fonksiyonel bir tüzük olacak. Sadece üyelerimizin değil Türkiye'deki yurttaşlarımızın da görüşlerini, katkılarını alabilecek bir düzenlemeyi hep birlikte yapıyoruz" dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı devam ediyor. Kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Kurultayın önemine dikkati çeken Karabat, şunları söyledi:

"Hem Türkiye'ye vereceğimiz mesajlar hem de uluslararası vereceğimiz mesajlar önemli. Tüzük değişikliği şu açıdan önemli; partimize halk yerel seçimlerde birinci parti olarak görev verdi. Şimdi de bunun iktidarla kalıcılaşması için de tüzük kurultayıyla bazı değişiklikleri yapmamız gerekli. Dolayısıyla değişen maddelerdeki özellikle de genel merkezin önergelerinde bu hassasiyeti yani partiyi birinci parti yapma konusundaki hassasiyeti görmüş olacağız. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var, örgütümüze bir kez daha danışıyoruz. İktidara gitmeden önce kendi yasamızdaki, anayasamızdaki son değişiklikleri yapmış olacağız.

Daha demokratik ve daha işlevsel bir tüzük olacak. Daha fonksiyonel bir tüzük olacak. Sadece üyelerimizin değil Türkiye'deki yurttaşlarımızın da görüşlerini, katkılarını alabilecek bir düzenlemeyi hep birlikte yapıyoruz. Dijital katılım, demokratik katılımla ilgili düzenlemeler var. Partimiz bunun alt yapısını hazırlamış durumda bu da partiye çok büyük bir zenginlik katacaktır."