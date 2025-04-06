CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP'nin "İrade Milletindir" temasıyla toplanan 21. Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultay Divan Başkanlığı'na Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.

Delegelerin salondaki yerini almasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de salona geldi. Özel'i salona girişinde, 81 il başkanı kapıda karşıladı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Özgür Özel'in yanında temsili koltuk ayrıldı. Koltuk üzerine, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı" yazıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel salona girişinde eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile kucaklaştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salona Genel Başkan Özel'den sonra girdi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Özgür Özel açılış konuşması yaptı. Özel, "Bugün daha önce ilan edildiği ve ilgili makamlara bildirildiği gibi gerekli çoğunluğun sağlandığı, delegelerimizin tamamına yakınının saat 09.59 itibarıyla hazirun listelerine imzalarını attıkları görülmüştür, bu sebeple 21. Olağanüstü Kurultayımızı açıyorum" dedi.

Özel, daha sonra Kurultayın Divan Başkanlığı için önerilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu için oylama yaptırdı. Divan başkanı olarak seçilen Çavuşoğlu, konuşma yapıyor.