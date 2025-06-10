(ANKARA) - CHP'nin yarın gerçekleştireceği Avcılar Mitingi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir" denildi.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin Avcılar Mitingi Ferdi Zeyrek'in Vefatı Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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