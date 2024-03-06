CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları, YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş'ın afişlerine ise dokunulmadı.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun yerel seçim çalışmaları kapsamında panolara asılan afişleri, YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde; "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
"YETKİLİ ARKADAŞLARLA ANLAŞMAZLIK OLDU"
Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, şunları kaydetti:
" Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bazı siyasi partilerin itirazı neticesinde İsim ve fotoğraflı olan propaganda içerikli afişlerin sökülmesi yönünde bir kararı var. Bu karara saygımız sonsuz. Bunun dışında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin isim ve fotoğraf olmayan ve hizmetlerimizi belirttiğimiz afişlerin kaldırmasında bir sıkıntı var. Bu karar uygulanıyor. Büyükşehir 'bu kadar yol yaptı' yazılı bir pankartı asamazsın ama büyükşehir çalışıyor gibi yazılı pankartı yayımlayabilirsiniz diye değişik uygulaması var. Bu çelişkiden dolayı da yetkili arkadaşlarla bir anlaşmazlık oldu. Bununla ilgili görüştük. YSK'nin kararlarını uyguluyoruz. Maddenin bizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili de itirazlarımızı yapacağız."
Son Dakika › Güncel › CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları kaldırıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız, üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı olan doktor Halil Nacar yaptı. Nacar, kaza yerinde yaralı sürücüyü kontrol ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Nacar, kazanın nedeninin yağmur nedeniyle kayganlaşan yollar olduğunu belirterek tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Bayrampaşa'da, kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran zanlılarla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelilerin eski Galatasaray Kulübü yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyaladıklarını ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Albayrak'tan 'teşekkür' paylaşımı Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, 'Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim.' ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri listeden çıkışın ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi. Yerlikaya, terörle mücadelede de devam ettiklerini ve Türkiye'nin gri listeden çıkması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, operasyonlar ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili verileri paylaştı.
İstanbul Havalimanı, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Eurocontrol'ün yayınladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt havalimanlarını geride bıraktı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?