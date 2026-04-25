CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Kadir Aydar: Önce Zeydan Başkan Daha Sonra Ben Göreve Dönmeyi Bekliyorum
CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Kadir Aydar: Önce Zeydan Başkan Daha Sonra Ben Göreve Dönmeyi Bekliyorum

25.04.2026 10:49  Güncelleme: 13:15
Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Önce Zeydan Başkan daha sonra ben göreve dönmeyi bekliyorum. Çünkü buna hukuki hiçbir engel yok ve bizim örneğimizde davasız olup da yani Türkiye'de birçok belediye başkanı bunun sayısı da fazla, onlar görevini yapabiliyorlar. Biz de görevimize dönmek istiyoruz. Halkın seçtiği kişilerin tekrar hizmet etmeye devam etmesi çok kıymetli ve önemli" dedi.

Kadir Aydar,  CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Aydar, 331 gün sonra "baba ocağında, evlerinde olmanın güzel olduğunu" belirterek, "Burada dostlarımızla, belediye başkanlarımızla olmak güzel. Ama tabii burada bir yanımız da buruk. Diğer belediye başkanlarımız, Silivri'deki belediye başkanlarımız, oradaki yoldaşlarımız, milletvekilimiz, Parti Meclisi üyemiz, bürokratlarımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'deki Belediye Başkanlarımız... CHP, Ahmet Özer'den başlamak üzere her gün, her hafta, her ay bir operasyonla orada uyandı. Bugün de bununla ilgili hep birlikte bir yol haritası ortaya çıkacak. 331 gün sonra evimizde olmaktan çok mutluyum. Kısmet, bakalım bugün güzel kararlar alınacak ve diğer arkadaşlarımızın da hepsi burada bizimle birlikte olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Ekrem Başkan orada dimdik ayakta"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin de Aydar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekrem başkan ile oradaydık, 9 nolu Silivri'de. Ekrem : aşkan orada dimdik ayakta. Hiç oradaki performansından, forumundan bir şey kaybetmemiş bir şekilde. Yani dışarıdaki yaptığı enerjisi neyse içeride de bunu kendi gözlerimle görmek de ayrıca ona şahit olmak da bizim için de ayrı bir onur. Çünkü Ekrem başkan en son tahliye olduğum zaman bizi uğurlamaya da geldi. İBB iddianameleri görüldüğü gibi, artık tel tel dökülmeye başladı. Aslında şunu söylemiştik. Belediye başkanları tutuksuz yargılanabilir. Şöyle ki, şimdi Zeydan abi çıktı önce bizim davada. ve ne yaptı? Mahkemeye geldi. Şimdi biz de çıktık, tahliye oldum çarşamba günü. Pazartesi günü bizim davadaki mahkemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Herkes yargılanabilir ama tutuksuz. Eğer yargılanmalar olursa bu kadar ailelerde, bu kadar toplumda da böyle aslında gerginlik olmaz ve iddianameyi takip edenler, davayı takip edenler bakıyor ki, karakolda başka bir şey söyleyen, savcılıkta başka bir şey söyleyen, adliyede başka bir şey söyleyen, mahkemede başka bir şey söylüyor. Yani olaylar farklı bir yere gidiyor. E bunu da zaten en doğru bir şekilde sizler yansıtıyorsunuz. Bizler içeride sizleri çok dinledik, izledik, takip ettik. Çünkü oradaki  arkadaşların tek motiveleri gerçek ve doğru bir şekilde bilgi kaynağı almaktı. Yaptığınız iş de çok kıymetli. Ben onlar adına size de çok teşekkür ederim. Bilgiyi doğru bir şekilde alabilmek de önemli bu çağda. Hele ki 12 metrekare kısıtlı imkanlarda, dışarıdakiler sosyal medyada da orada, burada alabilir ama burada yaptığınız iş de bizim verdiğimiz mücadele kadar hatta daha fazlası kadar çok kıymetli.

Kadir Aydar, göreve iadesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Aslında Zeydan başkanın da benim de göreve dönmemiz gerekiyor. Çünkü görevden alınma sebebimiz, içeri girince yani görevimizi yerine getiremediğimiz için Valilik bizi görevden İçişleri Bakanlığı kararıyla almıştı. E şimdi dışarı çıktık. Mayıs ayında Zeydan başkanın var. Mayıs ayı içinde galiba bizim de var. Bekliyoruz. Önce Zeydan başkan daha sonra ben göreve dönmeyi bekliyorum. Çünkü buna hukuki hiçbir engel yok ve bizim örneğimizde davasız olup da yani Türkiye'de birçok belediye başkanı bunun sayısı da fazla, onlar görevini yapabiliyorlar. Biz de görevimize dönmek istiyoruz. Halkın seçtiği kişilerin tekrar hizmet etmeye devam etmesi çok kıymetli ve önemli."

Kaynak: ANKA

