CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Muharrem Erkek: Bu Operasyonların Siyasi Olduğunu Bütün Dünya Biliyor

25.04.2026 11:23  Güncelleme: 13:16
Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Bu operasyonlar aslında yerel demokrasiye bir darbedir. Seçilmiş, halkın seçtiği belediye başkanlarının bu şekilde gözaltına alınıp tutuklanmaları hukuka da aykırıdır, demokrasiye de aykırıdır, vicdanlara da aykırıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Buluşması yapılıyor. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, program öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bu operasyonların siyasi olduğunu bütün dünya biliyor. Bu operasyonlar aslında yerel demokrasiye bir darbedir. Seçilmiş, halkın seçtiği belediye başkanlarının bu şekilde gözaltına alınıp tutuklanmaları hukuka da aykırıdır, demokrasiye de aykırıdır, vicdanlara da aykırıdır. Siz aslında halkın, seçmenin iradesine darbe vuruyorsunuz. Yerel demokrasi olmazsa ülkede demokrasi olmaz. Onun için bunu düzeltecek olan da bizleriz."

CHP halkla bütünleşerek umutları yükseltiyor. 100'ün üzerinde miting yapmak ne demek? Şimdi bu mitingler yapılmasaydı ne olurdu? Umutlar daha az olurdu. Şimdi umutlar çok yüksek. CHP Türkiye'nin bir ikinci partisi. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bizler çalışmaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Halkçı belediyeciliği, sosyal belediyeciliği büyüterek halkla bütünleşerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Bugün bu sistemde hiç kimse güvende değil. Bu sistemde kuvvetler ayrılığı yok  bu sistemde demokrasi yok, hukuk yok, adalet yok ve bunun bedelini 86 milyon ödüyor. Bu tabloyu hep birlikte değiştireceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın, ilk seçimde."

Kaynak: ANKA

Muharrem Erkek, Güncel, Dünya, Son Dakika

