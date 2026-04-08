CHP ve SDD, Dokuz Umde'nin 103. Yılında Sosyal Demokrat Programı Anlattı

08.04.2026 16:10
CHP ve Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği 'Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa' etkinliği, 103. yıl dönümünde Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, CHP'nin sosyal devlet anlayışını ve siyasi programını vurgulayan pek çok önemli konuşma yapıldı.

CHP ve Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) düzenlediği Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa etkinliği, 8 Nisan 1923'te yayımlanan Dokuz Umde'nin 103. yıl dönümünde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı ve CHP'nin beş genel başkan yardımcısı ile dokuz politika kurulu başkanı, partinin hükümet programını kendi alanlarında anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajında, partinin sosyal demokrasi ve sosyal devleti esas aldığı, programın demokrasiyi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü benimseyen ve adil bölüşümü savunan bir çerçeve sunduğu belirtildi. Özel, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların değişimi için güçlü bir sosyal devlet anlayışının gerekliliğini vurguladı.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan, açılış konuşmasında, Dokuz Umde'nin CHP'nin kurucu ilkelerini şekillendirdiğini ve partinin sosyal demokrasinin Türkiye'deki en güçlü temsilcisi olduğunu ifade etti. Doğan, CHP'nin programının bir yön haritası olduğunu söyleyerek, erken genel seçim talebini desteklediklerini açıkladı ve demokratik kitle örgütlerinden destek çağrısı yaptı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise konuşmasında, Dokuz Umde'nin tarihsel önemine değinerek, partinin 103 yıl sonra aynı ilkelerle liderlik ettiğini vurguladı. Böke, Türkiye'nin çoklu krizlerle karşı karşıya olduğunu, ancak CHP'nin hazırlıklı ve dirençli bir program sunduğunu belirtti. Programın demokrasi, hukuk devleti, sosyal devlet ve bağımsız dış politika hedeflerini içerdiğini açıkladı.

Etkinlikte, CHP'nin ekonomiden sosyal politikalara kadar geniş bir yelpazede somut politikalarını anlatan oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, partinin iktidar hedefi doğrultusunda güçlü bir siyasal zemin oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Advertisement
