Hatay'da CHP'den Erken Seçim Mitingi

17.01.2026 18:05  Güncelleme: 00:15
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 82’ncisi bugün Hatay’da gerçekleşti.

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi bugün Hatay'da gerçekleşti.

Hatay'da 6 Şubat 2023 yılında gerçekleşen depremlerin üçüncü yılına günler kala CHP, Defne Çekmece Kavşağı'nda miting düzenledi. Depremlerde yerle bir olan Hatay, üçüncü yıla doğru giderken hala normal hayata geçiş yapılmadı. 200 bini aşkın kişi konteyner kentte yaşarken, kentte altyapıdan üst yapıya birçok sorun çözülmeyi bekliyor.

Miting alanına tek yol belirlenmesi mağdur etti

27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi kentin ana arter yolları ve miting programı kapsamında birçok yol asfaltlandı, bitmeyen toplu konutların önüne dev pankartlar asıldı. Şantiye bir kent olan Hatay'da kısmen ana arterlerin asfaltlanması, düzenlenmesine vatandaşlar, "Her gün Cumhurbaşkanı Hatay'a gelse" sözleriyle tepki göstermişti. Bugün CHP'nin miting yaptığı alana giden yolun bir kısmı asfaltlandı. Ayrıca miting alanına giden tek bir yol belirlendiği için vatandaşlar ara sokaklardan, çamurlu yollardan, uzun süreli yürüyüşlerden sonra alana ulaştı. Binlerce vatandaş yağışlı havaya, kentteki ulaşım sorununa rağmen yağmurluklarla, şemsiyelerle alanı doldurdu.

Mitinge katılanlar, "Hatay kamuflajla değil devrimle ayağa kalkar", "Kolonlarımız değil direnişimiz sağlam", "Karalar bağlamak bize yakışmaz, Zeydan Karalar" dövizleri ve "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" pankartı taşıdı.

Mitingde Hatay'ın sorunları öne çıktı

CHP'nin 19 Mart sürecinin ardından başlattığı "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinglerinde konuşmaların çoğunluğu 19 Mart süreci ve sonrasına, tutuklu belediye başkanlarının durumuna ayrılıyor. Ancak, Hatay'da bu konuşmalara ek olarak depremin üçüncü yılına doğru giderken kentteki rezerv alan, konteyner kentler, teslim edilen konutlardaki sorunlar, teslim edilmeyen konutlar, elektrik kesintileri, deprem davaları, konteyner kentte yaşayan vatandaşların sorunları ile Amik çiftçisinin yaşadıkları gündem edildi.

Özel, bugünkü mitingin programlarında olmadığını fakat 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretiyle kentin sorunlarının "brandalı siyasetle" kapatılmasına karşı Hataylının çığlığını duyurmak için miting yapma kararı aldıklarını söylemesi dikkati çekti. Özel, Erdoğan'ın "deprem turisti" söylemini konuşmasının birçok yerinde hatırlattı ve 6 Şubat deprem haftasında deprem illerinde olacağını ve yine Hatay'da olacağını söyleyerek; konuşmasının birçok yerinde Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

İmamoğlu'nun selamı yoğun alkış aldı

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a yönelik çalışmalarıyla öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hataylılar arasında gönül bağı bulunuyor. Bu nedenle İmamoğlu'nun Silivri'den selamı Hatay'lılardan yoğun alkış aldı. Özgür Özel kürsüden sadece partisinin tutuklu vekillerinin adını saymadı, Hatay'ın tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'a da selam yolladı ve tutuklu milletvekilleri için millet iradesine darbe yorumunu yaptı. Mitingine bitmesine yakın bir vatandaş evinin balkonundan Hatay'da nazar için yakılan bahhur (tütsü) yakarak, dua etti. Bir başka evden ise vatandaş "Ya ruhe" (Arapça, canım benim) yazılı döviz açtı, Özel de alandan ayrılırken vatandaşı selamladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Hatay

