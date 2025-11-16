CHP'nin Kilis'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: "Bu Şehir Artık Sahipsiz Değil"

(KİLİS) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Onların yapamazsınız dediği ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bebek bezi ihtiyacı olana bebek bezi gidiyor. Gıda ihtiyacı olana gıda gidiyor. Ama dinimizin emrettiği gibi, bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Kreşimiz de kent lokantamız da restoranımız da çay bahçemiz de kafemiz de halk ekmeğimiz de var. 'Siz yapamaz deyin', biz yaparız. Dediğim gibi, bu şehir artık sahipsiz değil" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.

Mitingte konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yaklaşık iki yıl önce, seçimden önce aynı otobüste, aynı meydanda bir avuç Kilis'liye seslendiklerini, o gün sicim gibi yağmur yağdığını belirterek, şöyle konuştu:

"O yağmurun altında Genel Başkanım sizlere seslenirken, bir avuç Kilis'liye baktığımda ilerideki Mevlevhane gözüme batmıştı, Mevlevhane'ye baktıkça Kilis'in tarihi gözümün önüne geldi. 97 yıl önce bir avuç Kilis'liye, Halep'ten buraya gelen Mustafa Kemal Atatürk şunları söylemişti, İngiliz donanması, İngiliz ordusu Anadolu'ya gelmek üzere, 'Onlar buraya gelirse ne yaparız' diye dertlenmişti Mustafa Kemal. Bir avuç Kilisli, 'Paşam sen merak etme. Biz kanımızın son damlasına kadar dökeriz. Son kurşunumuzu sıkarız. Yine de bu memleketi, bu Türk yurdunu kimseye vermeyiz' demişlerdi. O gün o bir avuç Kilis'linin söylediği sadece sözden ibaret değildi. O bir avuç Kilis'li, Halep'ten getirdikleri silahlarla kuvayımilliye ruhuyla bu bölgeyi Anadolu yurdunu, Türk yurdunu müdafaa etmişlerdi. Atatürk'ün gördüğü bir kararlılık üzerine ileride gördüğünüz yazıyı söylemiştir. Ne demiştir; 'İlk kez ayak bastığım bu Türk yurdundaki uyanıklığa cidden hayran kaldım. Bir kez daha iman ettim ki bu aziz millet asla ölmeyecektir'.

"O gün meydanı dolduran sizlere sözler vermiştik, 'partizanlık bitecek, Kilis kazanacak' demiştik"

Biz o yağmurlu günde meydanı dolduran sizlere sözler vermiştik, 'partizanlık bitecek, Kilis kazanacak' demiştik, 'bu şehir artık sahipsiz olmayacak' demiştik. Ne demiştik, 'Sahipsizlik kaderimiz değil' demiştik. Şimdi seçildiğimden önce ve sonra bir buçuk iki yıl içerisinde Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin Genel Başkanı 3 kere Kilis'e geldi ve bugün yanında birçok belediye başkanımız ve Kilis'e abilik yapan kardeş belediyemiz Mansur Yavaş'la birlikte geldi. 'Coğrafya kaderdir, sahipsizlik kader değildir' dedik.

Biz 31 Mart'ta kazandıktan sonra birileri konuşmaya başladılar. Ne dediler? 'Üç aya kalmaz, maaş ödeyemezler' dediler. Biz üç aya kalmadı, bütün çalışanlarımızı taşerondan kurtardık ve hepsini sendikalı yaptık. Bin taneye yakın çalışanımızın hepsi sendikalı. Ne demişlerdi? 'Maaş ödeyemezsiniz hükümet desteği olmadan' demişlerdi, biz asgari ücreti 30 bin liraya çektik. Ortalama her işçim 30 bin lira maaş alıyor. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Kendilerinin cesaret edemediği her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 'Alt yapı projesi var, yapamaz' dediler. Alt yapı projesi bitmek üzere, yedi yüz metre kaldı sadece, yedi yüz metre. Alt yapısı Kilis'in, hayırlı uğurlu olsun.

"Bir milyon metrekare asfalt döktüm geldiğimden beri"

'Yol yapamaz' dediler, iyi dinleyin. Bir milyon metrekare asfalt döktüm geldiğimden beri. Bir milyon metrekare. Daha fazlasını döken varsa buyursun gelsin. Biz, bir milyon metrekare asfaltı dökerken, ne bizi sürekli fonlayan birileri vardı ne belediyenin arsalarını sattık ne de kredi çektik. Tamamen belediyenin öz kaynaklarını düzgün ve doğru kullanarak, devletin parasını millete harcayarak, bu memleketin yollarını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Onların yapamazsınız dediği ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bebek bezi ihtiyacı olana bebek bezi gidiyor. Gıda ihtiyacı olana gıda gidiyor. Ama dinimizin emrettiği gibi, bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Alan kişiler veriyorlar. Kreşimiz de var, kent lokantamız da restoranımız da çay bahçemiz de kafemiz de var halk ekmeğimiz de var. 'Siz yapamaz deyin', biz yaparız.

Dediğim gibi bu şehir artık sahipsiz değil. O yağmurlu günde yanımızda yer alan genel başkanımıza bu güneşli günde 'hoş geldin' demek kıymetli Kilis'lilere düşerdi. Onun yanında kendisiyle birlikte gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a da bir alkış istiyoruz. Bizi kırmadılar. Her ikisine de teşekkür ediyorum ama en çok teşekkürü sizlere ediyorum, bizleri mahcup etmediniz.

Üç dört gündür esnafı gezerken 'Yağmur yağabilir' dediğimde 'Zaten Özgür Bey bereketiyle geliyor' demiştiniz. 'Yağmur değil, taş yağsa geliriz. Sizleri yalnız bırakmayız. Memleketin iki tane gencisiniz' demiştiniz. Türkiye'nin en genç il başkanı Umut Sapan ve Türkiye'nin en genç il belediye başkanı olarak sizleri selamlıyorum."