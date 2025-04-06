CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: 'İrade Milletindir' Temasıyla Yapılıyor

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bütün Cumhuriyet Halk Partililer kararlılıkla, inançla kurultay için buradalar. Bu kenetlenmiş halimizle hem 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' meselesini biraz daha hızlı ele almış olacağız hem de Türkiye'nin beklediği erken seçime doğru hızla koşacağız" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Çok kısa sürede planlanmış olmasına rağmen, yoğun bir katılımla güzel bir kurultay gerçekleştireceğiz. Bu kenetlenme, birlik, beraberlik kurultayı, partimizin tarihine de Türk siyasi tarihine de bir damga vuracak. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer kararlılıkla, inançla kurultay için buradalar. Bu kenetlenmiş halimizle hem 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' meselesini biraz daha hızlı ele almış olacağız hem de Türkiye'nin beklediği erken seçime doğru hızla koşacağız" diye konuştu.