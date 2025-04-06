CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Toplandı - Son Dakika
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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Toplandı

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın gerekli olduğunu belirterek, partinin geleceği için önemli bir adım atıldığını ifade etti. Mızrak Subaşı, İmamoğlu'nun tutukluluğu ve kayyum atamaları gibi gündem konularına da değindi.

06.04.2025 10:47  Güncelleme: 10:51
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Haber: Berfin Bayır - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Olağanüstü Kurultayı toplamakla partisi CHP'nin doğru bir karar verdiğini ifade ederek, "Çünkü yine kurultayımız iptal edilerek kayyum atanmasıyla karşı karşıya geldiğimiz bir süreçti. Buna önlem almak amacıyla yapılan bir kurultay aslında" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Bilecik Belediye Başkanı Mızrak Subaşı, kurultay öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mızrak Subaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son zamanlarda yaşadığımız hiçbir şey normal değil. İmamoğlu haksız ve hukuksuz bir şekilde hala içeride tutulmaya devam ediyor, biz de sebeplerini anlamaya gayret ediyoruz. Çok üzücü bir durum. Protestolar devam ediyor bir noktada. Bugün kurultay olmak zorundaydı. Partimizin doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Çünkü yine kurultayımız iptal edilerek kayyum atanmasıyla karşı karşıya geldiğimiz bir süreçti. Buna önlem almak amacıyla yapılan bir kurultay aslında. CHP'nin her zaman olduğu gibi son dakika tek yürek olacağına inancım sonsuz. Güzel sonuçlar çıkacaktır.

Bunun bir vefa göstergesi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu normal bir kurultay değil, olağanüstü. Bu yüzden Genel Başkanımız yine açık ara farkla tabii ki Genel Başkanımız olmaya devam edecektir."

Mızrak Subaşı, Denge ve Dayanışma Listesi ile ilgili ise, "Mutlaka içerisinden karşılık bulacak isimler vardır. Partimize emek vermiş kişilerdir. Biz de şimdi öğreneceğiz. Dün akşam kulislerde birçok şeyleri duyduk. Biz de sizler gibi öğrenmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Toplandı - Son Dakika

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