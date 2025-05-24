CHP'nin Sosyalist Enternasyonal Ödül Töreni - Son Dakika
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CHP'nin Sosyalist Enternasyonal Ödül Töreni

24.05.2025 18:50
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İstanbul'da düzenlenen toplantıda Isabel Allende ve Zülfü Livaneli ödüllerini aldı.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenelen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Pena Gomez Ödülleri sahiplerine verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazar Isabel Allende'ye ödülünü takdim etti. Zülfü Livaneli'ne ise ödülünü İspanya Başbakanı ve Sosyalsit Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez verdi.

Sosyalist Enternasyonal'in rutin olarak düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. Toplantının bugün gerçekleştirilen ikinci oturumunda Pena Gomez Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Başbakan Sanchez'den Zülfü Livaneli'ye ödül

İlk ödülü Belarus'ta tutuklu bulunan siyasi figür Mikalay Statkeviç adına eşi Maria Statkeviç aldı. Eski Kosta Rika Devlet Başkanı Oscar Arias ikinci ödüle layık görüldü. Üçüncü ödül yazar Isabel Allende'ye verildi, Allende'ye ödülünü CHP Lideri Özel takdim etti. Son ödül ise sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli'ye verildi. Livaneli ödülünü İspanya Başbakanı Sanchez'den aldı.

Livaneli'nin ödül takdimi sırasında CHP Lideri Özel, "Zülfü Livaneli'nin bu ödülü Pedro Sanchez'in elinden alması hepimizi onurlandırdı. İki yönüyle de çok büyük gurur duyuyorum. Pedro birazdan ayrılacak İstanbul'dan. Bu muhteşem şeghri muhteşem anlatan, 2 bin 500 yıllık tarihi anlatan çok özel bir eseri Pedro Sanchez'a hediye etmek istiyoruz. Bunu yaparken benden önce CHP'de genel başkanlık yapmış üç Sayın Genel Başkanım var. Onların bu fotoğrafta yer almaları, Pedro Sanchez'e İstanbul kitabını birlikte hediye etmek benim için büyük bir onur" diyerek Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı kürsüye davet etti.

"Free İmamoğlu"

Ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çektirildi. Fotoğraf çekiminde tüm katılımcılar "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı görselleri havaya kaldırdı. Toplantılara katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "İmamoğlu'na özgürlük" yazısıyla fotoğrafta yer aldı. CHP Lideri Özel, fotoğraf çekiminin arıdndan İspanya Başbakanı Sanchez'i uğurladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Sosyalist Enternasyonal Ödül Töreni - Son Dakika

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