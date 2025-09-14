CHP'nin Tandoğan Mitingi: Ahmet Kaya Hukuksuzluk ve Adaletsizliğe Dikkat Çekti - Son Dakika
CHP'nin Tandoğan Mitingi: Ahmet Kaya Hukuksuzluk ve Adaletsizliğe Dikkat Çekti

14.09.2025 18:29
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP'nin düzenlediği mitingde hukuksuzluk ve adaletsizlik konularına dikkat çekerek, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına vurgu yaptı. Mitinge katılan kalabalığın önemine değinen Kaya, Türkiye'nin mevcut sıkıntılarına dikkat çekti.

(ANKARA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP'nin Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitinginde, "Bugün Türkiye'de nasıl bir hukuksuzluğun, nasıl bir adaletsizliğin olduğunun farkında olan bütün vicdanlı insanlarımız akın akın gelmişler. Biz de o çerçevede bugün burada olmayı bir görev saydık. Türkiye'nin geleceği, bütün milletimizin umudu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız Silivri'de. Millet olanı biteni olabildiğince, gücü yettiğince, eleştirmek için ya da bu yapılanların yanlışlığına vurgu yapabilmek için meydanları hınca hınç dolduruyor" dedi.

Kaya, CHP'nin, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şunları söyledi:

"Alana bir baktım, inanılmaz bir kalabalık var. Tabii yarın çok kritik bir tarih. Bugün Türkiye'de nasıl bir hukuksuzluğun, nasıl bir adaletsizliğin olduğunun farkında olan bütün vicdanlı insanlarımız akın akın gelmişler. Biz de o çerçevede bugün burada olmayı bir görev saydık. Türkiye'nin geleceği, bütün milletimizin umudu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız Silivri'de. Millet olanı biteni olabildiğince, gücü yettiğince, eleştirmek için ya da bu yapılanların yanlışlığına vurgu yapabilmek için meydanları hınca hınç dolduruyor. Umarım iktidarı yönetenler bundan bir ders alırlar. Türkiye'nin bugün inanılmaz sıkıntıları var. Türkiye'nin önceliği bu sıkıntıları çözmekken bugün bakıyorsunuz; iktidarın önceliği Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendine bulduğu kullanışlı aparatlarla Türkiye'yi meşgul etmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak. Ama hep söylüyoruz, millet büyüktür ve büyük olan bu millet bu oyunu da elbette bozacaktır."

Kaynak: ANKA

CHP'nin Tandoğan Mitingi: Ahmet Kaya Hukuksuzluk ve Adaletsizliğe Dikkat Çekti
