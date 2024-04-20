(ANKARA) CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, seçimlerde "Türkiye İttifakı"' ile başarılı olduklarını, geçmişte birlikte oldukları, ancak yönetimleri ile anlaşamadıkları için bugün ayrı ayrı seçime girdikleri partilerin tabanlarından da oy aldıklarını söyledi. Özel, bu başarıda "iyi" insanların payı olduğunu vurguladı.
CHP'li belediye başkanları, il ve parti yöneticilerinin katıldığı Yerel Yönetimler Çalıştayı, CHP Genel Merkezi'nde başladı.
CHP Lideri Özgür Özel, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, muhafazakar ve milliyetçi demokratlardan oy alarak yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını ifade etti. Bu başarıda payı olanların "Türkiye İttifakı"nı oluşturduklarını, CHP'nin altı okundan birisinin milliyetçilik olduğunu hatırlatan Özel, şöyle konuştu:
"İYİ" İNSANLAR...
"Büyük bir başarı elde ettik. Bu başarıda elbette milim sapmadan, bu partiye, değerlerine sahip çıkan 'aslan sosyal demokratlar'ın payı büyük. Ancak bu büyük başarıda geçmişte birlikte olup da yöneticileri ile mutabakat sağlayamadığımız ama geçmişte emekleri olduğu CHP'li belediyelerin ayrımsız eşit temiz namuslu yönetimlerinden memnun olan, günün sarayın yüzünü güldürme değil, muhalefeti bir ve birarada tutma günü olduğunun bilincinde olan CHP gibi bir partinin altı oklarından birisi milliyetçilik olan bir partinin 'iyi' niyetinden o partinin bu ülkeye bu vatana bu millete bağlılığından zerre şüphesi olmayan ve artık bizimle birlikte olan 'iyi' insanların, yakasında değilse gönlünde gözünde pırıl pırıl 'güneş' olan 'iyi' insanların, milliyetçi demokratların bu seçimde payı vardır. Bu seçime geçmiş dönemlerde birlikte olduklarının yalanlarından, uzandıkları haramdan, ortaya koyduklarından artık yaka silken ve dürüst yönetimlere imkan veren 'muhafazakar demokratlar'ın payı vardır. Bu ülkede bizimle birlikte yaşayan, dedeleri bizim dedelerimizle Çanakkale'de koyun koyuna yatan, bu ülkeye, kurucusuna bu ülkenin birliğine bütünlüğüne saygılı tüm 'kürt demokratlar'ın emeği vardır. ve kim ki milli takımla birlikte gol atınca ayağa kalkar, kim ki filenin sultanları ağlarken ağlar, kim ki bu ülkeyi ülke yapan temel değerleri şurasında hisseder işte o hissin adı 'Türkiye ittifakı'dır. Seçimleri 'Türkiye ittifakı' kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. 'Türkiye ittifakı'nın belediye başkanlarına selam olsun."
(SÜRECEK)
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