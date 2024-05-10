CHP'nin Yerel Yönetimlere Gönderdiği Genelgeyle Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü Kuruldu - Son Dakika
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CHP'nin Yerel Yönetimlere Gönderdiği Genelgeyle Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü Kuruldu

CHP\'nin Yerel Yönetimlere Gönderdiği Genelgeyle Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü Kuruldu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmede ilettikleri taleplerin CHP'nin yerel yönetimlere yolladığı genelgede karşılık bulduğunu açıkladı. Genelgede, sahipsiz hayvanların sorununu çözme ve halk sağlığını koruma hedefiyle Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması kararı alındığı belirtildi.

10.05.2024 17:24  Güncelleme: 17:26
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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmede ilettikleri taleplerin CHP'nin yerel yönetimlere yolladığı genelgede karşılık bulduğunu ifade ederek "Sahipsiz hayvanların sorununu çözme ve halk sağlığını koruma hedefiyle Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı. aynı şekilde diğer partilerin de toplum ve hayvan sağlığı açısından kritik önem taşıyan bu hususları uygulamalarını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

TVHB, CHP'nin 8 Mayıs'ta yerel yönetimlerine gönderdiği genelgede, Özel ile yaptıkları görüşmede ondan talep ettikleri, toplum sağlığını ve hayvan sağlığını ilgilendiren konuların neredeyse tamamının karşılık bulduğunu duyurdu.TVHB'nin konuya ilişkin yapıtğı yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"CHP yerel yönetimlerinde; toplum sağlığını ve hayvan haklarını eş zamanlı olarak koruyacak önemli bir adım attı. CHP'nin yayınladığı genelge ile birlikte, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda sahipsiz hayvanların sorununu çözme ve halk sağlığını koruma hedefiyle Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak görüşmemiz ve taleplerimiz doğrultusunda alınan bu karar, devrim niteliğinde bir hamle olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu dairelerin oluşturulmasıyla birlikte, toplum sağlığının korunması ile hayvan sağlığı ve haklarının gözetilmesi adına daha etkin politikaların hayata geçirilmesi mümkün hale gelecek.

"TOPLUM SAĞLIĞI VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILDI"

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapacak olan çalışanların veteriner hekim olması gerektiği de genelgede ayrıca belirtildi. Bu da alınacak kararların hayvan sağlığına ve toplumun genel sağlığına uygun biçimde şekillenmesi için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Ek olarak bu göreve atanacak veteriner hekimlerin kadroya geçirilmesi de öngörülüyor. Bu adım, veteriner hekim meslektaşlarımızın çalışma koşullarının güvence altına alınması ve mesleklerini daha etkin bir şekilde icra etmeleri açısından büyük bir önem taşıyor. Mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilene kadar, iş yeri açma ruhsatı alırken ek ruhsat istenmemesi de hayvan sağlığı alanında yapılan bu önemli adıma destek veriyor.

"TÜM PARTİLERİN BU HUSUSLARI UYGULAMALARINI DİLİYORUZ"

CHP'nin yerel yönetimlerinde; toplum sağlığını ve hayvan sağlını korumak adına aldığı bu kararları, ciddi önem arz eden adımlar olarak değerlendiriyoruz. Bu yönde atılan her adımın toplumun genel refahına katkı sağlayacağı açıktır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak taleplerimizin karşılık bulduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Sayın Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesleğimiz adına; teşekkür ediyor, aynı şekilde diğer partilerin de toplum ve hayvan sağlığı açısından kritik önem taşıyan bu hususları uygulamalarını diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin Yerel Yönetimlere Gönderdiği Genelgeyle Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü Kuruldu - Son Dakika
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