CHP Otobüsü Aleyhine Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Otobüsü Aleyhine Hapis Cezası

CHP Otobüsü Aleyhine Hapis Cezası
13.04.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Gülyurt, polis memurlarına direnme suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da CHP milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu otobüsü polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü suçlamasıyla yargılan Gökhan Gülyurt, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 23 Nisan'da meydana gelen olayda Gökhan Gülyurt, 06 CHP 66 plakalı parti otobüsünü, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru giderken iddiaya göre 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K.'nin üzerine sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Gökhan Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

'POLİSLERE KARŞI KUSURUM OLMADI'

Ankara 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, önceki celse mütalaa açıklandığını hatırlatarak, Gülyurt'a söz verdi. Otobüs şoförü Gülyurt, kullandığı aracın CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini söyledi. Kolluk kuvvetlerine bir temasının olmadığını söyleyen Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim, Gülyurt'un şikayetçi polisler Sare Y, Okan A, Yasemin K. ve Okan Y.'ye yönelik eylemlerinde 'suç unsurunun oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verdi. Hakim, sanığın şikayetçi polis Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin ise suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Otobüsü Aleyhine Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 18:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Otobüsü Aleyhine Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.