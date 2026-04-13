CHP Otobüsü Aleyhine Hapis Cezası

ANKARA'da CHP milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu otobüsü polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü suçlamasıyla yargılan Gökhan Gülyurt, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 23 Nisan'da meydana gelen olayda Gökhan Gülyurt, 06 CHP 66 plakalı parti otobüsünü, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru giderken iddiaya göre 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K.'nin üzerine sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Gökhan Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

'POLİSLERE KARŞI KUSURUM OLMADI'

Ankara 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, önceki celse mütalaa açıklandığını hatırlatarak, Gülyurt'a söz verdi. Otobüs şoförü Gülyurt, kullandığı aracın CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini söyledi. Kolluk kuvvetlerine bir temasının olmadığını söyleyen Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim, Gülyurt'un şikayetçi polisler Sare Y, Okan A, Yasemin K. ve Okan Y.'ye yönelik eylemlerinde 'suç unsurunun oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verdi. Hakim, sanığın şikayetçi polis Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin ise suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.