CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika
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CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı

CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu aracın kaza yaptığı bildirildi. CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

19.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:34
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CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu aracın kaza yaptığı bildirildi.

CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın bulunduğu aracın kazaya karıştığını belirterek, "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Keskin, "Başkan adayımız Mehmet Yılmaz'a ve beraberindeki yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika

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