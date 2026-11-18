CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren toprağa verildi, cenazeye Kılıçdaroğlu katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in cenazesi, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da toprağa verildi. Pendik Sahil Camisi'ndeki törene Kemal Kılıçdaroğlu, Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.
Geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Pendik Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Ekren'in ailesi taziyeleri kabul etti.
Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Ekren'in ailesi ve yakınları katıldı.
Ekren'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA
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