CHP'den ÇAYKUR Mevsimlik İşçilere Kadro Sözü

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorununu çözeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2026 itibarıyla 150 mevsimlik işçiye sözleşmeli personel statüsü verilmesi, binlerce işçi olduğu düşünüldüğünde sınırlı bulunarak sendikalar ve muhalefetten tepki çekti.

Deniz, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında, mevsimlik işçilerin kadro sorununun verilen sözlerle çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde CHP iktidarında bu sorunu çözeceklerini vurguladı. Kamuda çalışanların yalnızca binde ikisinin geçici işçi olduğunu belirterek, 11 bin 300 mevsimlik işçiye kadro verilebileceğini söyledi.

Deniz, 150 işçiye kadro hakkı verilmesini sınırlı ve sorunlu bulduğunu, geçici işçilerin emeklilik ve işsizlik sigortası gibi haklardan yararlanamadığını ifade etti. Yaş sınırı ve KPSS şartının adaletsiz olduğunu belirterek, en az 6 ay çalışan herkesin otomatik kadro hakkına sahip olması gerektiğini savundu. Ayrıca, ÇAYKUR'un yönetiminin kurumsal yapıya bırakılması ve mali yapısının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.