CHP Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştaylar Düzenleyecek - Son Dakika
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CHP Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştaylar Düzenleyecek

CHP Gölge Sağlık Bakanlığı, merkezi yönetimin belediyelerin sağlık hizmetlerini engellemesini ele alan bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, önümüzdeki süreçte askeri sağlık, eczacılık, toplum ruh sağlığı ve diğer sağlık konularında çalıştaylar yapılacağı duyuruldu.

20.10.2024 09:43  Güncelleme: 12:47
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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Gölge Sağlık Bakanlığı, partinin sağlık politikalarına ilişkin bir toplantı düzenledi. Toplantıda, merkezi yönetimin CHP'li belediyelerin verdiği sağlık hizmetlerini engellemeleri ele alındı. CHP'li kurmaylar, "Mesela, taramalar gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde özellikle İstanbul'da bakanlıktan kaynaklı eksikler var. Belediyeler de bunları yapmak istiyorlar. Bakanlık bu uygulamaların yapıldığı yerlerin tıp merkezi statüsünde olması gerektiğini, dolayısıyla belediyelerin yapamayacağını söylüyor. Belediyeler de ayaktan hizmet veren tıp merkezleri açmak istiyor, Sağlık Bakanlığı ruhsat vermiyor. Hatta hastane satın almayı düşünen belediyelerimiz var" görüşünü dile getirdi.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, 17 Ekim Perşembe günü, Parti Meclisi üyesi Ecz. Nazan Güneysu ile Sağlıkçı Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Mühip Kanko, Dr. Aylin Yaman ve Ecz. Elvan Işık Gezmiş'le parti genel merkezinde CHP'nin sağlık politikaları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, önümüzdeki süreçte yapılacak sağlık konulu bir dizi çalıştayın ve yol haritası konuşuldu.

Sağlığın birçok dalında çalıştay yapılacak

Bu kapsamda, kasım ayında başlayıp Mart 2025'te sona ermesi planlanan; askeri sağlık sistemi, eczacılık, tek sağlık, yerel yönetimlerde sağlık, tıp eğitimi, diş hekimliği, toplum ruh sağlığı, sağlıkta şiddet, işçi sağlığı ve güvenliği, sağlık hukuku, sağlığın finansmanı ve sağlıkta özlük hakları başlıklarıyla bir dizi çalıştay yapılacak.

Çalıştaylar dizisi, CHP Gölge Sağlık Bakanlığı ve Gölge Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koordinasyonunda, "Askeri Sağlık Sistemi Çalıştayı" adıyla kasım ayı içerisinde başlayacak.

"Yerel Yönetimlerde Sağlık" başlıklı çalıştayda, belediyelerin çevre sağlığıyla ilgili verdiği; vektör kontrolü, temiz içme suyu ihtiyacının karşılanması, hava kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliği gibi koruyucu sağlık hizmetleri üzerine konuşulacak.

"Bakanlığın eksik bıraktığı hizmetleri belediyelerimiz tamamlayacak"

Sağlık Bakanlığı'nın eksik bıraktığı bazı koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu söyleyen CHP kurmayları, "Kanser taramaları, SMA taramaları, HPV aşı uygulamaları, evde bakım hizmetleri, sokak hayvanlarının kontrolü gibi bir çok sağlık hizmetini belediyelerimiz veriyor. Çalıştayda, büyükşehirlerden başlayarak bu hizmetleri konuşacağız ve bir standart oluşturacağız. Nihai amaç büyükşehirlerdeki örnek uygulamaları tüm belediyelere yaymak, Sağlık Bakanlığı'ndan eksik kalan uygulamaları ya da sosyal hizmetlerle ilgili eksikleri tamamlaması. Mevcutaki güzel örnekleri ortaklaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. Kurmaylar, tüm bu çalıştaylar ardından partinin program çalışmaları için bir rapor oluşturulacağını aktardı.

"Hastane satın almayı düşünen belediyelerimiz var"

Merkezi yönetimin CHP'li belediyelerin verdiği sağlık hizmetlerini engellediğini söyleyen kurmaylar şunları kaydetti:

"Mesela, taramalar gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde özellikle İstanbul'da bakanlıktan kaynaklı eksikler var. Belediyeler de bunları yapmak istiyorlar. Şimdi İstanbul'da daha fazla belediye aldık. Mamografi gibi sağlık taramaları, HIV, sifiliz testi gibi taramaları anonim bir şekilde yapıyorlardı. Bunu Çankaya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapıyordu. Bakanlık bu uygulamaların yapıldığı yerlerin tıp merkezi statüsünde olması gerektiğini, dolayısıyla belediyelerin yapamayacağını söylüyor. Belediyeler de ayaktan hizmet veren tıp merkezleri açmak istiyor, Sağlık Bakanlığı ruhsat vermiyor. Hatta hastane satın almayı düşünen belediyelerimiz var."

Sağlık Bakanlığı'nın engelleme gerekçesinin herhangi bir bilimsel nedeni dayanmadığını söyleyen kurmaylar, "Mevzuatı engel gösteriyorlar. Halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmanın tam aksine bu bir destektir. Bakanlığın da yükü azalmış olacak. Onun açığını kapatmış olacaklar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştaylar Düzenleyecek - Son Dakika

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