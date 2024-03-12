CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, çiftçilerin sorunlarını dinledi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ekonomik koşullar nedeniyle çiftçilik yapamadığı için traktörünün römorkunda seyyar satıcılık yaparak, kuruyemiş satan vatandaşın sorunlarını dinledi. Çiftçi, "Çiftçilik öldü. Artık bu işi yapıyorum" diye konuştu.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu, CHP Hilvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Celal Avcı, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve CHP Hilvan İlçe Başkanı Fatih Aybar ile seçim çalışması yürüten Tanal, tarım girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçiliği bırakıp, traktörüyle seyyar satıcılık yapan çiftçinin sorunlarını dinledi.
Kar elde edemediği için traktörünün römorkunda kuruyemiş ve baharat satan çiftçi, "Çitfçilik öldü. Zarar ediyorum. Artık bu işi yapıyorum. Burası Hilvan... Toprak var, su var" dedi. Bir başka çiftçi ise "Baraj var ama su gelmiyor" diyerek tepki gösterdi.
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