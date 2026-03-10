CHP Pm Üyesi Okakın: "Başımızı Kaşıyacak Halde Değilken Bile Sandık Güvenliğini Önceleyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Pm Üyesi Okakın: "Başımızı Kaşıyacak Halde Değilken Bile Sandık Güvenliğini Önceleyeceğiz"

10.03.2026 09:27  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun Okakın, seçim güvenliği için sandık kurulu üyeleriyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini ve örgütleme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Pınar Uzun Okakın, seçim güvenliği kapsamında sandık kurulu üyelerinin hazırlıklarına devam ettiğini belirterek, "Biz seçim güvenliği için başımızı kaşıyacak halde değilken bile sandık güvenliğini önceleyeceğiz. Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata diyoruz. Her sabah bu duyguyla uyanıyor olsak bile temelde görevimiz, sanki hiçbir kaosun ve tartışmanın içerisinde değilmişiz gibi seçim güvenliğini örgütlemek olduğu için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

CHP, seçim güvenliği kapsamında sandık kurullarında görev alacak üyelerini kontrol etmek için parti genel merkezinde çalışmalara devam ediyor. Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Parti Meclisi (PM) üyesi Pınar Uzun Okakın'ın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında CHP Genel Merkezi'nde çağrı merkezi gönüllüleri, sandık kurulu üyelerini arayarak mevcut sistemi test ediyor.

Yaklaşık iki hafta sürmesi planlanan çalışmaya dair ANKA Haber Ajansı'na konuşan PM üyesi Pınar Uzun Okakın, "Kadrolarımızla birlikte ilçe başkanlıklarımız tarafından atanan sandık kurulu üyelerimizin görevlerinden haberdar olduklarını önce garanti altına alıyoruz. Ardından görevleri bu önemli sorumluluğu kabul edip etmediklerini genel merkez sistemlerimize kaydediyor ve işliyoruz" dedi.

"Kendimizi, gerek sandık örgütlenmesi, gerek veri akışıyla bu süreci eksiksiz ve kusursuz tamamlamakla mükellef görüyoruz"

Baskı rejimlerinde seçimlerin yalnızca sandıkla kazanılmayacağını, seçim kazanmak için aynı zamanda güçlü bir organizasyon gerektiğini belirten Okakın, şunları kaydetti:

"Biz daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim sürecinde, sandık kurulu üyelerimizin atamasını gerçekleştirdiğimiz geçen yıl toplamda 210 bin yol arkadaşımıza bugün gördüğünüz Parti Meclisi salonunda çalışan, kadın kollarımız ağırlıklı yol arkadaşlarımız tarafından ulaştık. Peki biz burada neyi amaçlıyoruz? Diyoruz ki öncelikle bir sandık görevlisinden emin olmalı, ardından okulun durumunu görmeliyiz. Okulun durumunu gördüğümüzde ilçenin tablosu netleşecektir. Günün sonunda varsa eksiklerimizi telafi ederek, ardından temelde vatandaşın oy hakkını güvence altına almak için kendimizi gerek sandık örgütlenmesi, gerek veri akışıyla bu süreci eksiksiz ve kusursuz tamamlamakla mükellef görüyoruz."

Bugün yaptığımız bu çalışmayı daha önce bahsettiğim gibi ön seçim sürecimizde ve sandık kurulu üyelerinin atandığı süreçte gerçekleştirmiştik ve tam 210 bin yol arkadaşımıza bu masalardan ulaşmıştık. Bu yol arkadaşlarımız geçen yılda olduğu gibi olağanüstü süreçlerde olağanüstü görevlere atanan yol arkadaşlarımızdı ve görevlerini kabul edip etmediklerini teyit etmek bizim için son derece önemliydi."

"Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

İstanbul'da İBB davasının devam ettiğini hatırlatan Okakın, bir yandan sokakta ve mahkeme salonlarında mücadele ettiklerini, diğer yandan da seçime hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı bugün yaparken aslında bugünün ayrı bir önemi olduğunun da farkındayız. Çünkü bugün başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere örgütümüzün tüm kadroları; il başkanlıklarından Parti Meclisi üyeliklerine, genel başkan yardımcılıklarından milletvekillerine ve il örgütlerimize kadar Silivri'de. Bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasına tanıklık etmek ve Silivri dediğimiz o mücadele alanında direnç göstermek için oradalar."

Biz neden buradayız? Diyoruz ki biz seçim güvenliği için başımızı kaşıyacak halde değilken bile sandık güvenliğini önceleyeceğiz. Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata diyoruz. Her sabah bu duyguyla uyanıyor olsak bile temelde görevimiz, sanki hiçbir kaosun ve tartışmanın içerisinde değilmişiz gibi seçim güvenliğini örgütlemek olduğu için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin, yol arkadaşlarının ve ailesinin maruz bırakıldığı ağır sistematik baskı her ne kadar tahakküm düzeninin son çırpınışları olsa da elbette bizler bu mezalimin kendi kendine toz bulutuna dönüşüp yok olmasını beklemeyeceğiz. Tam da yol arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız böyle bir baskının muhatabı haline getirilmişken en çok toplumun menfaati için, en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanmış yol arkadaşlarımızın umudunu perçinlemek için, vatandaşın oy hakkını güvence altına almak için bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

CHP Parti Meclisi, Pınar Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Pm Üyesi Okakın: 'Başımızı Kaşıyacak Halde Değilken Bile Sandık Güvenliğini Önceleyeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi
Türkiye’den Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilk yorum Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 10:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Pm Üyesi Okakın: "Başımızı Kaşıyacak Halde Değilken Bile Sandık Güvenliğini Önceleyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.