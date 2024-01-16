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CHP, Seçmen Listelerini Kontrol Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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CHP, Seçmen Listelerini Kontrol Etme Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmen listelerinin askıdan yarın saat 17.00'de indirileceğini belirterek, seçmen listelerini kontrol etmeyen tüm vatandaşları listelerini kontrol etmeye çağırdı. Seçmen kayıt ve düzeltme itirazları için yarın son gün olduğunu belirten Binici, seçim güvenliğinin sandıkta değil, seçmen listesiyle başladığını vurguladı.

CHP, Seçmen Listelerini Kontrol Etme Çağrısı Yaptı
16.01.2024 - 11:05,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmen listelerinin askıdan yarın saat 17.00'de indirileceğini belirterek, "Seçmen listelerini kontrol etmeyen tüm vatandaşlarımızı listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre; 4 Ocak'ta askıya çıkan ve seçmenlerin bulundukları binadaki diğer seçmenlerin kontrol edilmesine, seçmen kaydı olmayan vatandaşların kayıt oluşturmasına ve var olan seçmen bilgilerinin düzenlemesine imkan tanıyan seçmen listeleri, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan inecek.

"SEÇMEN LİSTELERİNİ KONTROL ETMEYEN TÜM VATANDAŞLARIMIZI LİSTELERİNİ KONTROL ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Seçmen kayıt ve düzeltme itirazları için yarın son gün olduğunu kaydeden CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, "4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan inecek. Seçmen listelerini kontrol etmeyen tüm vatandaşlarımızı listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ SEÇMEN LİSTESİYLE BAŞLAR"

Yaklaşan yerel seçim öncesi, seçmenlerden gelen bilgileri dikkatle takip ettiklerini belirten Çiftci Binici, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu süreçte örgütümüzle birlikte gerekli çalışmaları yaparak, anormal seçmen kaydı veya artışı görülen yerleri inceledik, gerekli itirazlarımızı yaptık. 20 Ocak'ta ise ilçe seçim kurulları tarafından, muhtarlık bölgesi askı listelerine ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar karara bağlanacak. Bulunduğunuz apartmandaki seçmen listesini, kendinizin ve ailenizin seçmen kaydını kontrol etmediyseniz 17 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar muhtarlıklardan veya YSK'nın internet sitesinden kontrol edebilir, gerekli itirazları yapabilirsiniz. Seçim güvenliğinin sandıkta değil, seçmen listesiyle başladığını unutmayalım."

Kaynak: ANKA
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