CHP Sözcüsü Sarı, Eyüpsultan Başkanı Özmen'in ifadesini pazar veya pazartesi bekliyor - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Eyüpsultan Başkanı Özmen'in ifadesini pazar veya pazartesi bekliyor

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CHP Sözcüsü Sarı, Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında gözaltındaki Başkan Özmen'in ifadesinin pazar veya pazartesi alınmasını beklediklerini söyledi. Ne yaparlarsa yapsınlar Eyüpsultan Belediyesi'nin CHP'de kalacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin, "Ne yaparlarsa yapsınlar Eyüpsultan Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisinin bir belediyesi olarak kalacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Sarı, partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, son 3 gündür CHP'li belediyelere yönelik operasyonların yoğun şekilde devam ettiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir yolsuzlukla karşı karşıya olduğunu, fon soruşturmasının giderek siyasi boyut kazandığını savunan Sarı, "Hiç kimse yargılanmaz değildir. Böyle bir derdimiz yok. Herkes yargılanabilir. Belediye başkanları da yargılanabilir. Herkesin yargılanması esastır. Ancak yargılamanın mütenasip bir biçimde herkese eşit koşullarda, hukuk kurallarına uygun zeminlerde ve yöntemlerle yapılmış olması da hukukun ana esaslarından biridir." diye konuştu.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, Cumhur İttifakı'nın ise 12 meclis üyesi bulunduğunu ancak 6 CHP'li üyenin AK Parti'ye geçmesiyle dağılımın eşitlendiğini aktaran Sarı, belediye başkan vekili ile iki belediye meclis üyesinin tutuklanması halinde CHP'nin meclisteki üye sayısının 15'e düşeceğini kaydetti.

6 belediye meclis üyesinin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ayrıca tartışılması gerektiğini, gerekçesi ne olursa olsun belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye geçmesini kabul edilemez bulduklarını dile getiren Sarı, "Yine çuvaldızı kendimize batırmak açısından meselenin bir başka boyutu daha var. Bu belediye meclis üyelerimize referans olan, seçtiren belediye başkanlarımız da yer değiştirdi. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarımız oldu. Bunlara referans olan, bunları seçtiren, bunlara kefil olan siyasetçilerin de özeleştiri yapması, hesap veriyor olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Sarı, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyeleri ile bu kişilerin adaylık süreçlerinde rol alanların sorumluluk üstlenerek özeleştiri yapması gerektiğini belirterek, Ataşehir Belediyesinin başka bir siyasi partiye geçmesi ihtimaliyle karşı karşıya olduklarını, bu nedenle herkesin bu konudaki sorumluluğunu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, dosyada gizlilik kararı bulunduğu için içeriğe ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını ve hukuki değerlendirme yapamayacaklarını belirtti.

Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldüğünü, durumunun iyi olduğunu ve avukatlarla temas halinde süreci siyasi ve hukuki açıdan takip ettiklerini dile getirerek, soruşturma kapsamındaki 28 kişinin ifade işlemlerinin henüz başlamadığını ve belediye başkanının ifadesinin pazar günü ya da en geç pazartesi günü alınmasını beklediklerini kaydetti.

Özmen'in ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmasını beklediklerini aktaran Sarı, CHP örgütü, belediye meclis üyeleri ve Eyüpsultan halkıyla birlikte belediye başkanının ve seçmen iradesinin arkasında durduklarını söyledi.

Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş 23 belediye meclis üyemiz var. Bu 23 üyemiz de hiçbir ayrışmaya girmeden dimdik birlik ve beraberlik içinde bir arada hareket ediyor. Meclis başkan vekilimiz, grup başkan vekilimiz, belediye meclis üyelerimizin hepsi, ilçe başkanımız, milletvekillerimiz, çevre ilçe başkanlarımız ve il yöneticimiz burada. CHP kenetlenmiş bir biçimde bir arada bu süreci yönetecek. Hep beraber bu 4 günü yöneteceğiz. İnşallah belediye başkanımız gelecek. Pazartesi veya salıdan itibaren gelmemiş olsa bile burada dimdik bir biçimde onun vefasına, iradesine, dik duruşuna sahip çıkacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar Eyüpsultan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisinin bir belediyesi olarak kalacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Kaynak: AA
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