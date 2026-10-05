CHP Sözcüsü Sarı, Mersin\'de 59 şüphelinin sevkini siyasi operasyon diye nitelendirdi

(MERSİN) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuna ilişkin, "Hukuk ve hak terazisi herkesi eşit tartsın. Biz objektif bir değerlendirme istiyoruz; ekstra bir şey, herhangi bir iltimas veya kayırma istemiyoruz. Herkese uygulanan hukukun belediye başkanlarımıza da uygulanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aslında 3-4 gündür buradayız ama bugün özellikle gergin, aynı zamanda umutlu bekleyişimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi etrafımızda Mersinli vatandaşlar ve CHP'nin örgütü var. Hem Vahap Başkan'ın hem Abdullah Başkan'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, sorgularının tamamlanmasını büyük heyecan ve umutla bekliyoruz. 4 gündür burada milletvekili arkadaşlarımız var.

Kemal Kılıçdaroğlu süreci çok yakından takip ediyor. Belediye başkanlarımızın sorgularını, hem kendi avukatları hem avukatlarımız marifetiyle sürekli bilgi edinerek izledik ve takip ettik. Bizim için hiçbir sürpriz yok.

Yani hem sorulan sorulara, hem isnat edilen suçlara, hem dosyanın içeriğine baktığımız zaman seçilmiş belediye başkanlarının hiçbir biçimde tutuklanmasını gerektiren bir durum olmadığını görüyoruz. Dosyanın içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum; hiç kimse yargılanamaz değildir. Elbette CHP olarak bunu savunuyoruz. Ancak özellikle fon skandalının olduğu bir yerde trilyonları, milyarları götüren insanların yargılanmadığı, sadece ev hapsine mahküm edildiği ya da adli kontrolle serbest bırakıldığı bir ortamda; 2 milyon Mersinliyi yöneten, Mersinlilerin yüzde 60'ının üzerinde oyunu almış bir belediye başkanını ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyla seçilmiş Yenişehir Belediye Başkanı'nı bu şekilde burada tutmak, sabahın köründe buraya getirmek ve onu itibarsızlaştıracak bir boyutta sorguda tutmak hiçbir vicdan ve bilgiyle bağdaşmaz.

"BİZİM İÇİN HİÇBİR SÜRPRİZ YOK"

Dolayısıyla sorgu süreçlerini de izledik, bizim için hiçbir sürpriz yok. Bu belediye başkanlarının tutuklu yargılanması için hiçbir gerekçe, hiçbir neden yok. Birbiriyle hiç alakası olmayan üç ayrı konuyu aynı sorgu gününe getirerek, üç farklı soruşturmayı sanki büyük bir olaymış ya da bir şeyleri gölgelemek istiyormuş gibi bir araya getirip süreci bu noktaya taşımak açık bir siyasal operasyondur.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI BURADAN ALACAĞIZ"

Ben bunları hukuki işlerden ve dosyanın içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve bu algı umuyorum ki bu gece sona erecek. Saat kaça kadar sürer bilmiyorum ama henüz belediye başkanlarımızın sorgulamalarına geçilmediği bilgisi geldi. Diğer çalışanlarımız bakımından bu sorgulamalar yapılıyor. Ancak muhtemeldir ki en son belediye başkanlarımız sorgulanacak. Biz sonuna kadar bekliyoruz. Belediye başkanlarımızı bu gece saat kaç olursa olsun Mersin halkıyla beraber buradan alacağız ve evimize gideceğiz. Tek beklentimiz budur.

Hukuk ve hak terazisi herkesi eşit tartsın. Biz objektif bir değerlendirme istiyoruz; ekstra bir şey, herhangi bir iltimas veya kayırma istemiyoruz. Herkese uygulanan hukukun belediye başkanlarımıza uygulanmasını istiyoruz. Belediye başkanlarımızın morali yüksek, kendilerine güveniyorlar. Aile bireyleri de aynı şekilde. Ailelerini sürekli takip ediyor, ziyaret ediyoruz. Ben bugün Ankara'dan belediye başkanımı almak üzere geldim. İnşallah kendilerini alacağız ve evimize gideceğiz."