CHP Sözcüsü Sarı, Mersin\'de tutuklanan başkanlar için tutuksuz yargılanma istedi

(MERSİN) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının tutuklanmasına ilişkin, "İki milyon insanı temsil eden, onların oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının en azından fon skandalına adı karışanlar kadar hukuki hakları olmalıdır. O insanlar tutuksuz yargılanırken, hiçbir biçimde sorgulamaya tabi tutulmamışken bu belediye başkanlarımızın şu ana kadar elde ettiğimiz deliller ışığında tutuklanmalarını gerektiren hiçbir şeyin olmadığını burada bir kere daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

Sarı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasının ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Sarı, şunları söyledi:

"Günaydın demeyi çok isterdim ama maalesef Mersin'de gün aymadı. Hiç uyumamış bir gecenin sabahındayız. Biz bir gecedir uyumuyoruz ama belediye başkanlarımız dört gecedir uyumuyor. Bugün beşinci gün. Gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Geçen haftadan başlamak üzere perşembe, cuma, cumartesi üç farklı ilde beş belediye başkanımıza, biri henüz Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı olmasa bile CHP listelerinden seçilmiş bir belediye başkanımızdı, operasyonlar yapıldı. Malumlarınız olduğu üzere sizler de takip ettiniz.

"BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ DOSYALAR DA GÖREBİLİRİZ"

Yine bu sabah İzmir Bayraklı'da önceki dönem belediye başkanımıza, önceki dönem belediye çalışanlarımıza ve belediye yöneticilerimize dönük operasyonlar yapıldı. Bütün bu operasyonların yapılışının amacı, hepsinin üst üste yapılıyor olmasının amacı çok açıktır ki Türkiye'deki fon yolsuzluğunun üstünü kapatmak, gündemi değiştirmektir. Biz bunu öteden beri söylüyoruz. Dört gündür söylüyoruz, yine aynı yerdeyiz. Bütün bu süreçlerin arka arkaya bir araya gelmesinin tek nedeni budur; Türkiye'de gündemi değiştirmektir. Önceden hazırlanmış dosyalar, önceden hazırlanmış süreçler ardı ardına gündeme getirildi. Belki önümüzdeki günlerde yeni dosyalar da görebiliriz."

Sarı, gelişmeleri takip edeceklerini belirterek, "Beş belediye başkanıyla ilgili operasyonların tamamında belediye başkanları tutuklandı. Biz hem Eyüpsultan'da hem Ataşehir'de hem Mersin'de bu süreçleri yakından takip ettik" dedi.

Mersin'de, partisinin milletvekillerinden oluşan heyet ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla cumartesi günü kitlesel bir toplantı yaptıklarını ve süreci partililer, avukatlar ve belediye çalışanlarıyla yakından takip ettiklerini anlatan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir defa baştan şunu söyleyelim; dosyanın içeriği, dosyadaki konular, verilen ifadeler, ifadelerdeki sorular ve sorulara verilen cevaplar bizim için hiçbir sürpriz oluşturmadı. Dolayısıyla dosyalarda itirafçı bazı arkadaşlarımız oldu; bunların dışında hiçbir sürpriz yok. Belediye başkanlarımızın tutuklu şekilde yargılanması konusunda bizi ikna edecek, bizim için sürpriz oluşturabilecek hiçbir durum yoktur. Dolayısıyla aslolan hukukun gereğidir. Hukukun gereği de bu belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır.

Ben dün de söyledim, bugün de aynı yerdeyim, biz 'Hiç kimse yargılanmasın' demiyoruz. Hiç kimse yargılanmaktan azade olamaz hukuk devletinde. Ancak iki milyon insanı temsil eden, onların oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının en azından fon skandalına adı karışanlar kadar hukuki hakları olmalıdır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla o insanlar tutuksuz yargılanırken, hiçbir biçimde sorgulamaya tabi tutulmamışken bu belediye başkanlarımızın şu ana kadar elde ettiğimiz deliller ışığında tutuklanmalarını gerektiren hiçbir şeyin olmadığını burada bir kere daha ifade etmek istiyoruz."

"HİÇBİR ŞEY SONA ERMEDİ"

Bundan sonraki süreci de takip edeceklerini ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Hep beraber buradan ilimize geçeceğiz. Hiçbir şey oldu, bitti değil, hiçbir şey sona ermedi. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bizim hak talebimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam ediyor. Sadece kendi belediyelerimize değil, Türkiye'deki haksızlığa uğradığına inandığımız bütün insanlara karşı hak talebimiz devam ediyor, devam edecek.

Mersinliler çok üzgün. Şu anda burada çok kalabalık yok ama arka kapıda bekliyorlar. Belediye başkanlarının çıkarılmasını bekliyorlar. Dün gece Abdullah Başkan sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tarsus'taki cezaevine nakledildi. Bugün Belediye Başkanımız Vahap Başkan'da da yine benzer bir sürecin işleyeceğini düşünüyoruz. O yüzden bütün Mersinliler, bütün CHP örgütü, çevre illerden gelen CHP'liler ve vatandaşlar arka kapıda başkanımızı bekliyorlar."

Sarı, dün Vahap Seçer'in doğum günü olduğunu bildirerek, "5 Ekim tarihi itibarıyla kendisi 63 yaşına girdi. Bugün içimizde umut vardı, sabaha karşı da vardı ve başkanımızın doğum gününü evinde, kahvaltıda ailesiyle beraber kutlayacağını düşünüyorduk. Ama olmadı, çok üzgünüz. Hukukun tam anlamıyla işlediğini söylemek mümkün değil. Hukuk mücadelemiz önümüzdeki günlerde de devam edecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz buradan Ankara'ya gideceğiz, diğer belediye başkanlarımızla da ilgileneceğiz. Bundan sonraki bütün süreçleri yakından takip edeceğiz" dedi.